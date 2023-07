Alcalde de Cáceres se compromete a ser "transparente" sobre la Mina de Valdeflores

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, se ha comprometido a ser "transparente" en todo lo que se refiere a la Mina de Valdeflores y a mantener una relación "fructífera y respetuosa" con la Plataforma Salvemos la Montaña.

Mateos ha mantenido un encuentro con representantes de dicha plataforma, a los que ha agradecido que hayan mantenido este primer encuentro para establecer un cauce de comunicación y sentar las bases de una relación que tiene que ser "cordial, fructífera y sobre todo respetuosa" para intercambiar información y opiniones.

"Pese a que podamos tener divergencias de criterio en un momento dado, por encima de todo debe estar la lealtad, la transparencia y el respeto que debemos tenernos las personas y las instituciones. Nos hemos puesto a su disposición para resolver las dudas que crean convenientes", ha indicado.

De la misma manera, Mateos ha recalcado que la posición en el proyecto, que defendió en la campaña electoral y en estos primeros días de Gobierno, es "conocida", añadiendo que "no conocemos el proyecto porque a día de hoy no se ha registrado, y por tanto nos parecería irresponsable hacer un pronunciamiento sobre un proyecto que no conocemos. Una vez que se presente y se recaben los informes, y se emita la Declaración de Impacto Ambiental, habrá que valorarlo y tomar una posición"-

En esta línea, ha insistido en que hay una línea que para el consistorio es "infranqueable", que es el "respeto a la legalidad", un hecho que ha trasladado a la plataforma.

El primer edil ha subrayado que "confio que tanto los técnicos del ayuntamiento como de la Junta de Extremadura que tendrán que pronunciarse en esa declaración van a respetar la legalidad vigente como no puede ser de otra forma".

Según Mateos, "sólo si ese proyecto fuese respetuoso con el medioambiente, con una declaración de impacto favorable y trajese industria asociada a la ciudad, empezaríamos a valorarlo, pero eso es aventurarnos y estar en una hipótesis, y tenemos que ir paso a paso".

En esta línea, ha resaltado que la "pelota está en el tejado" de la empresa, que tendrá que registrar el proyecto ante la Junta de Extremadura y "si ésta lo cree conveniente, el ayuntamiento tendrá que emitir algún tipo de informe fundamentalmente en relación al alcance que pueda tener con el Plan General de Ordenación Urbana".

También ha indicado el alcalde de que estos asuntos se irán trabajando con la plataforma, que ha puesto a disposición del ayuntamiento informes que han pedido e incluso han costeado con sus propios recursos.

"Nosotros vamos a poner a la suya aquella información pública que está en el expediente administrativo que consta en el ayuntamiento", ha recalcado.

Asimismo, ha matizado que "es un proyecto que preocupa y genera inquietud en parte de la ciudadanía cacereña, hay que estar muy pendientes de él y vamos a ser muy transparentes. Agradezco a la plataforma su trabajo e implicación, que defienda con esa fuerza algo en lo que cree, lo cual en estos tiempos que corren es de admirar, y que desde el respeto defendamos lo mejor para la ciudad".

En representación de la plataforma, Eduardo Mostazo ha agradecido el "compromiso de transparencia" del actual alcalde, Rafael Mateos.

Y ha criticado que es "algo que hemos echado de menos desde 2017, cuando nos constituimos. Se nos ha estado limitando el derecho a la información pública y a la transparencia que deben tener las administraciones".