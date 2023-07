Policía Local de Cáceres pide más plantilla y afrontar "con valentía" nueva organización

Ep

El jefe de la Policía Local de Cáceres, el inspector Benedicto Cacho, ha solicitado una ampliación de la plantilla de agentes así como la necesidad de adaptar la estructura y la organización del cuerpo policial, que sigue funcionando con la misma estructura que en los años 90, ya que "la sociedad cambia y su Policía Local tiene que evolucionar y adaptarse a los nuevos retos".



Cacho ha recordado "errores del pasado" cuando se amortizaban las plazas por jubilación lo que ha venido arrastrando problemas de plantilla, en una época en la que cada vez se tienen más funciones en comunidades por la normativa estatal, autonómica y local. "Funciones que exigen de esta corporación emprender con valentía esa necesaria reestructuración con la finalidad de dar un resultado", ha dicho el inspector en su intervención durante el acto institucional que se ha celebrado este jueves con motivo de la patrona del cuerpo, la Virgen del Carmen.



En su discurso ha puesto en valor el trabajo diario de los miembros de la Policía Local de Cáceres que, en lo que va de año ha realizado un total de 21.128 intervenciones policiales derivadas de llamadas y o actuaciones por iniciativa propia.



A estas intervenciones hay que añadir los 27.681 expedientes administrativos tramitados en el periodo comprendido entre enero de 2021 y junio de 2023, abarcando tanto expedientes sancionadores, con más de 9.000 expedientes al año de media, o ocupaciones de vía pública que han superado las 200 propuestas al año, así como las labores de inspección y, en su caso, sanción de establecimientos con más de 600 expedientes abiertos en el mismo periodo.



El máximo responsable policial ha agradecido la colaboración de otros cuerpos como Policía Nacional o Guardia Civil y ha tenido palabras de recuerdo para el que fuera jefe del cuerpo, César García González, a quien se le ha rendido un homenaje póstumo en este acto.



RETOMAR LAS RELACIONES



Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, que fue concejal de Seguridad Ciudadana en la legislatura 2015-2019, ha tendido la mano a los agentes a los que ha dicho que pueden contar con él y con su concejal del área, Pedro Muriel, para "plantear cualquier duda o cualquier necesidad".



"Creo que es fundamental el contacto directo con la gente y porque creo que una llamada o un mensaje a tiempo pueden ser mucho más eficaces que una reunión que se eterniza en el tiempo", ha señalado el regidor en su discurso en el que ha alabado la labor de la Policía Local a la que considera "un pilar fundamental" en la ciudad, considerada como una de las capitales de provincia más tranquila y segura del país.



Mateos ha señalado que el cometido del consistorio es facilitar que el cuerpo policial pueda llevar a cabo su cometido con "absoluta garantía" y ha reconocido que "eso solo pasa por una mejor reorganización de la plantilla".



"Pasa por sacar el mejor partido a los recursos disponibles y de que podáis ofrecer una prestación óptima de vuestros servicios. Una planificación diseñada siempre con antelación y con las herramientas suficientes. Para mí, y quienes habéis trabajado conmigo lo sabéis, es fundamental cuidar el equipo y eso pasa también por atender las necesidades de medios materiales que venís años reclamando", ha añadido.



Respecto a este asunto, Mateos ha recordado que los presupuestos del ayuntamiento "son ajustados" pero se ha comprometido a reservar una partida "suficiente" para actualizar los equipos y dotaciones. "Tenéis mi compromiso y yo os pido que mantengáis el vuestro con nuestra ciudad. Sabéis que siempre he pedido lealtad, lealtad no a los responsables políticos, sino lealtad a la ciudad, que sigáis siendo un ejemplo para todos", ha sentenciado.



En declaraciones a los medios previas al acto institucional, Mateos ha señalado que se está trabajando para reorganizar la plantilla y ha avanzado que "habrá novedades" en las próximas semanas a este respecto, al tiempo que ha señalado que "es una prioridad" incrementar la plantilla de agentes y de mandos para que la policía "esté a pie de calle".



DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS



Así, este jueves se ha celebrado el acto institucional con motivo de la festividad de la patrona de la Policía Local, la Virgen del Carmen, que ha tenido lugar en el salón de actos de la Jefatura de la Policía Local y en el que se han entregado medio centenar de distinciones, la mayoría a agentes de la Policía Local que han participado en operativos y actuaciones relevantes durante el último año, en algunas de las cuales han salvado la vida de personas.



Entre los galardonados se encuentran los dos agentes que en noviembre del año pasado socorrieron a una víctima de agresión sexual, menor de edad, en el Parque del Príncipe. Respecto a esto, el alcalde ha dicho que su Gobierno "está comprometido" con este asunto y trabajará con mucha intensidad contra la lacra de la violencia machista.



También se ha distinguido a los cuatro agentes que en mayo de este año consiguieron evacuar a un matrimonio y a sus tres hijos de la vivienda que habitaban y que había salido ardiendo. Ocurrió en la calle Catedrático Antonio Silva y "los agentes no dudaron en poner en riesgo su propia integridad física hasta la llegada de los servicios de extinción de incendios", informa el consistorio cacereño.



Igualmente, se ha destacado la labor del subinspector que coordinó la organización del operativo de seguridad que enfrentó al C.P Cacereño y el Real Madrid C.F el pasado 5 de enero, y se ha hecho una mención honorífica, a título póstumo, para el superintendente César García González, hijo predilecto de la ciudad en octubre de 2022, como reconocimiento a su dedicación, humanidad, profesionalidad, formación y trascendencia dentro del cuerpo a lo largo de sus 27 años.



Y también se ha recordado al agente Manuel Narciso Cantero, admirado por su compañerismo y por su trabajo, que se ganó el respeto tanto de sus compañeros como el de los vecinos de Cáceres.