Mateos pedirá a María Guardiola inversiones en infraestructuras industriales para Cáceres

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha avanzado que "en los primeros días" del próximo Gobierno de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura se va a reunir con ella para pedirle inversiones en materia de infraestructuras industriales para la ciudad de Cáceres, así como más suelo para que se puedan asentar nuevas empresas.



Así, se ha referido a la necesidad de modernizar el polígono industrial de Las Capellanías, "que se encuentra en un estado lamentable", ha dicho el alcalde, así como impulsar la reordenación del de Charca Musia, que "desde luego ahora atrae cualquier cosa menos inversión".



"Nosotros lo que vamos a empezar a trabajar es en poner al día el polígono de Las Capellanías, en adecentar el polígono y vamos a trabajar desde el minuto uno, porque así me comprometí con los cacereños, con la Junta de Extremadura en poner suelo industrial a disposición de aquellos que quieran invertir", ha explicado el regidor.



Para ellos se generarán nuevos espacios para que grandes empresas puedan invertir en Cáceres y "para eso tiene que haber un compromiso serio, no solo del Ayuntamiento de Cáceres, sino de la Junta de Extremadura", ha apuntado Mateos, que se ha mostrado convencido de que, a partir de la semana que viene, con María Guardiola al frente de la administración autonómica, "va a ser una realidad" el compromiso de la Junta de Extremadura con las necesidades de la ciudad.



"En los primeros días me voy a reunir con ella para pedirle, para exigirle inversiones en materia de infraestructuras industriales en la ciudad de Cáceres", ha recalcado Mateos en declaraciones a los medios este lunes tras mantener un encuentro con empresarios de la provincia junto a los números 1 y 2 del PP al Congreso por Cáceres, Cristina Teniente y Carlos Floriano, respectivamente.



Respecto a las demandas de los empresarios, Mateos ha indicado que su gobierno ya está trabajando en dar respuesta a sus necesidades como la elaboración de unos presupuestos que recogerán una bajada de impuestos, "fundamentalmente una rebaja en el IBI que tanto daño ha hecho al sector empresarial y a los ciudadanos en general de la ciudad de Cáceres", ha señalado.



También se está trabajando ya en la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Cáceres para articular la puesta en marcha una Oficina de Grandes Proyectos para facilitar las inversiones en la ciudad y para agilizar los trámites burocráticos a los empresarios.



"Por lo tanto, el Gobierno de la ciudad de Cáceres, lleva veinte días trabajando para los cacereños, pero ya se ha puesto a trabajar en parte de esas medidas que nos comprometimos con los cacereños para que sean una realidad en los próximos meses", ha incidido.



Respecto a la oficina para facilitar los trámites, Mateos ha insistido en que el objetivo es acercar la Administración a los ciudadanos, y a aquellos que quieren invertir, por lo que se trabaja ya en su diseño administrativo y después se buscará una ubicación a pie de calle.



"Yo quiero que Cáceres sea un destino preferente para atraer inversión y, por lo tanto, esa oficina debe ser una oficina que sea plenamente accesible, que sea una oficina que esté a pie de calle, como yo me comprometí con los cacereños, para que cualquier ciudadano que quiera realizar un trámite con la Administración, para cualquier empresario que quiera invertir a Cáceres no se pierda en la maraña de la administración pública", ha concluido.