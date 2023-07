La Diputación de Cáceres contará con un Consejo Provincial de Políticas Públicas

Ep.



La Diputación de Cáceres con Miguel Ángel Morales como presidente, contará con un Consejo Provincial de Políticas Públicas, una especie de órgano asesor en el que estarán representados varios colectivos de la sociedad civil (asociaciones, sindicatos, colegios profesionales, empresarios, universidad, etc) para aportar ideas sobre las necesidades sociales y fomentar la participación ciudadana en las decisiones políticas que afectan a la provincia.



Se trata de un órgano consultivo cuyos miembros no tendrán retribución y que se encargarán de emitir informes sobre las cuestiones que se planteen para enfocar las inversiones necesarias de la institución. Este nuevo órgano lo pondrá en marcha un coordinador general, un nuevo puesto que se creará adscrito a Presidencia, y que será ocupado por una persona ajena a la institución.



Además, el nuevo organigrama contará con tres grandes áreas que coincidirán con tres Vicepresidencias que ostentarán la concejala de Zarza la Mayor, Esther Gutiérrez, que será la vicepresidenta Primera y llevará Reto Demográfico, Desarrollo Local, Turismo y Cultura y será la portavoz del Gobierno. La edil de Miajadas, Isabel Ruiz Correyero, será la vicepresidenta Segunda al frente del área de Economía, Recursos Humanos y Asistencia a Municipios; y una Vicepresidencia Tercera con el alcalde de Ahigal, Luis Fernando García Nicolás, que será el responsable de Obras, Contratación, Transición Ecológica, etc.



Como novedad habrá una nueva delegación dentro del Área de Reto Demográfico dedicada a los espacios protegidos de la provincia, es decir, el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara y las dos Reservas de la Bioesfera: Monfragüe y Tajo Internacional. El alcalde de Navalvillar de Ibor, Javier Díaz Cieza, será el encargado de esta nueva delegación, y se sabe también que el alcalde de Piedras Albas, Alberto Ortega Villarroel, será el responsable de Recursos Humanos, Sepei y Riesgos Laborales.



Así lo ha adelantado el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha avanzado que también se va a crear un gabinete para gestionar los fondos europeos de una forma centralizada desde el puesto de coordinador de Presidencia. Esta persona valorará con los técnicos cuáles son las demandas más prioritarias y hacia dónde tienen que ir encaminados los proyectos que se soliciten para ser financiados con fondos europeos.



REFORZAR EL CONSORCIO MÁSMEDIO



También dependerá del Área de Presidencia el Consorcio MásMedio, para el que "se creará una estructura con personal propio para que sea mucho más operativo", ha explicado Morales, ya que se trata de un órgano que cuenta con muchos trámites administrativos y de contratación de obras que tienen que ver con el abastecimiento, saneamiento de aguas y recogida de residuos en los municipios, por lo que Morales considera necesario reforzar este consorcio para dar un mejor servicio a los pueblos.



En Presidencia también se van a centralizar las políticas de cooperación y se pondrá en marcha una oficina de relaciones institucionales para fomentar las colaboraciones con otras administraciones, tanto regionales, como nacionales o internacionales, sobre todo en el caso de Portugal, con quien se quiere potenciar acuerdos transfronterizos. Según ha destacado Morales se dará también mucha relevancia al área de igualdad y se seguirá trabajando en memoria histórica.



Morales también apostará en esta legislatura por reforzar otros servicios fundamentales para los municipios como el asesoramiento en cuestiones urbanísticas para lo que se pondrán en marcha unas oficinas que ayuden a los alcaldes a solucionar problemas de disciplina urbanística porque la mayoría de los ayuntamientos de la provincia de Cáceres "no tienen capacidad técnica para tener urbanistas o tener servicios jurídicos ante un problema de este tipo", ha indicado.



La lucha por la exclusión financiera en el mundo rural será otro de los ejes de la política provincial para lo que se darán cursos para enseñar a las personas mayores a realizar transacciones financieras seguras. En el campo de la formación, Morales también quiere llevar adelante un plan para movilizar a los bomberos y que ofrezcan charlas en colegios y residencias para que sepan cómo actuar en casos de incendios.



"Se trata de que la política que estamos haciendo se traslada a la ciudadanía de manera útil", ha explicado el presidente que quiere dar a conocer qué es y para qué sirve la diputación porque "es muy importante" que la gente conozca la labor de esta institución porque "si la Diputación de Cáceres no existiera muchos pueblos estarían cerrados ya", ha sentenciado.



También se potenciarán las residencias de mayores en los municipios porque además de dar un servicio a las personas que van envejeciendo son un nicho de trabajo para los jóvenes y una oportunidad para fijar población en el mundo rural.



Todo el organigrama se aprobará en un Pleno extraordinario que se celebrará el próximo martes, día 11, con el que echará a andar esta nueva legislatura en la diputación cacereña en la que el PSOE cuenta con 15 diputados y el PP con 10. No obstante, la mayoría socialista no será óbice para plantear una legislatura en la que prime el diálogo y el consenso con la oposición.



"Hay que ser conscientes de que la institución, en este caso la diputación, no es del PSOE. Va a gobernar el PSOE con una amplia mayoría absoluta porque es reflejo de las elecciones, pero yo entiendo que hay que intentar ponerse de acuerdo en asuntos que afectan a la ciudadanía", ha indicado Morales, que ha añadido que se hablará con el PP para llegar a acuerdos de presupuestos, inversiones, etc.



En cuanto a las dedicaciones exclusivas, el portavoz del PP y alcalde de Madrigalejo, Sergio Rey, contará con una liberación total al igual que el presidente de la institución, los tres vicepresidentes y cuatro diputados más del equipo de Gobierno.