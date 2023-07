La Agrupación Vecinal de Cáceres pide el cumplimiento de los presupuestos participativos

Ep.

La Agrupación Vecinal de Cáceres, que aglutina a 35 asociaciones de vecinos de todos los distritos de la ciudad, ha pedido al nuevo equipo de Gobierno municipal que se cumplan los presupuestos participativos "en tiempo y forma" y que se rindan cuentas públicas cada año del grado de ejecución de los proyectos que se recogen en las propuestas que se elevan a las cuentas municipales.



Mejoras en las infraestructuras y un mantenimiento adecuado de las casas de cultura y los centros cívicos, más accesibilidad en los barrios y más seguridad ciudadana, con la recuperación de la unidad motorizada de la Policía Local, son otras de las cuestiones que los representantes vecinales han planteado al alcalde cacereño, Rafael Mateos, en la reunión que el colectivo vecinal ha mantenido con el regidor como primera toma de contacto tras el cambio de gobierno en la ciudad.



El presidente de la Agrupación Vecinal, José Antonio Ayuso, ha indicado que es necesario que el diseño de los presupuestos participativos comience antes de lo que se viene haciendo ahora, para que dé tiempo a los técnicos a valorar económicamente los proyectos presentados, y ha señalado que van a solicitar al nuevo Ejecutivo local que "se rinda cuenta anual del grado de ejecución" de esos proyectos.



"Le hemos planteado a Rafael Mateos que se empiece antes a trabajar en los presupuestos participativos y él nos ha dicho que este año se intentará que en septiembre, a la vuelta de las vacaciones, se pueda empezar con ello", ha señalado Ayuso en declaraciones a Europa Press.



Y es que, en los últimos ejercicios presupuestarios han sido muchas las iniciativas planteadas por los vecinos que han quedado sin ejecutarse dentro de ese millón de euros que se destina a los necesidades vecinales, por lo que la Agrupación Vecinal ha pedido que se retome la elaboración de un reglamento de los presupuestos participativos para que todo el proceso se tenga que ajustar a una normativa y se cumplan plazos.



Respecto al estado de las casas de cultura y centros cívicos, Ayuso ha subrayado que hay que mejorar estas instalaciones como la casa de cultura Rodríguez Moñino, que ha sido remodelada recientemente, pero que no cuenta con aire acondicionado por lo que los colectivos que la usan, como el Orfeón Cacereño para sus ensayos, no pueden realizar su actividad en meses de calor.



La casa de cultura de La Cañada o el centro cívico Raimundo Medina en el barrio de Hispanoamérica son otras de las sedes que necesitan tareas de mantenimiento ya que, en el caso de la última, se lleva meses con la puerta de entrada rota y plantea un problema de seguridad para los usuarios.



También en cuanto a seguridad, la Agrupación Vecinal ha pedido al alcalde que se ponga en marcha la unidad motorizada de la Policía Local para que se patrulle con motos en los barrios ya que estos vehículos no se utilizan y se encuentran paralizados sin uso.



Ayuso ha pedido también que se reabra el cuartelillo de la Policía Local en el barrio de Aldea Moret, una cuestión que se retomó en la pasada legislatura con la adecuación de una oficina municipal que ya está a punto pero que no acaba de abrirse. "No queremos solo un policía sentado en la oficina, sino que se patrulle en el barrio para acabar con los problemas de seguridad", ha apuntado el responsable vecinal.



Dar una solución definitiva al abastecimiento de agua en la ciudad o más presencia de la agrupación vecinal en los actos oficiales son otras de las reivindicaciones que se han planteado al alcalde en la reunión. "A nosotros no nos invita nadie a los actos oficiales y somos los representantes de los vecinos de la ciudad", se ha lamentado Ayuso.