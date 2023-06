Cáceres sacará a concurso la gestión de la plaza de toros para "festejos de calidad"

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres va a sacar a concurso la gestión de la plaza de toros para que una empresa se haga cargo de ella por un periodo de cuatro años con el objetivo de que se organicen "festejos de calidad", por lo que no descarta volver a la fórmula de conceder ayudas públicas para que la Era de los Mártires vuelva a acoger corridas de toros.



Así lo ha señalado la concejala de Festejos, Soledad Carrasco, quien ha indicado que lo primero que hará el equipo de Gobierno será analizar la situación en la que se encuentra el coso taurino, ya que existe un informe "completamente desactualizado" por el "abandono que ha tenido la plaza durante estos cuatro años".



"Consideramos oportuno valorar con un informe técnico nuevo el estado actual de la plaza, de las imperfecciones o las averías en su caso si las hubiera, para arreglar y poner a punto esa plaza de toros", ha dicho la concejala, que se ha comprometido a "dar unos festejos de calidad" y "eso sólo se consigue sacando a licitación la plaza, que puedan optar a ella todo tipo de empresas que estén interesadas y licitarla por cuatro años", ha apuntado.



Carrasco ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios sobre ese asunto tras la presentación este jueves del Primer Circuito de Novilladas en Extremadura, en las que ha incidido en el "compromiso serio" del nuevo equipo de Gobierno de Rafael Mateos de que vuelvan los festejos taurinos a la ciudad durante los cuatro años de legislatura por lo que la idea es que en las Ferias de San Fernando del año que viene puedan celebrarse ya.



Al ser interpelada sobre si se volverían a conceder ayudas públicas a las empresas que organizan los festejos taurinos, la concejala responsable de Festejos ha dicho que puede haber cualquier tipo de evento en la ciudad pero para que sea de "calidad" debe ser con subvención, como ya ocurre en otros campos culturales o sociales.



"Este gobierno no va a tener ningún tipo de impedimento ni de complejo para poder ofrecer a la tauromaquia en Cáceres esa ayuda tan necesaria para dar festejos de calidad", ha concluido.



Cabe recordar que desde 2016 la plaza de toros de Cáceres no acoge ningún festejo taurino al aprobarse en el pleno ordinario de marzo de ese año una moción apoyada por PSOE, Ciudadanos y CACeresTú (Podemos) la eliminación de cualquier aporte económico del ayuntamiento para la organización de festejos taurinos en la ciudad.