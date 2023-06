El Pleno del Ayuntamiento Cáceres aprobará este martes el nuevo organigrama del Gobierno

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres celebra este martes, día 27, el pleno de organización en el que se aprobará el nuevo organigrama del Gobierno municipal con Rafael Mateos como alcalde, y en el que se aprobarán las nuevas liberaciones totales de los ediles con responsabilidad en el Ejecutivo, y las de los grupos de la oposición.



Así, el propio alcalde, seis concejales del gobierno y la portavoz del grupo mayoritario de la oposición (PSOE) contarán con dedicación exclusiva y por lo tanto una liberación total, mientras que un miembro de Unidas Podemos y otro de Vox contarán con una liberación parcial, que recaerá en los portavoces, Consuelo López y Eduardo Gutiérrez.



El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha confirmado que en su equipo de Gobierno los ediles que tendrán dedicación exclusiva desde el inicio de la legislatura serán Emilio Borrega, Víctor Bazo y Encarna Solís, mientras que Ángel Orgaz, Pedro Muriel y Jorge Suárez, todos ellos ligados a la actividad docente, se decidirá en función de sus horarios a partir del mes de septiembre.



"A día de hoy todavía no han tomado una decisión definitiva y lo tienen que sopesar en función del calendario y en función de su actividad profesional, fundamentalmente a partir del mes de septiembre", ha señalado Mateos en declaraciones a los medios este lunes tras participar en el minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de la violencia de género.



Mateos ha incidido en que estos tres concejales se dedican fundamentalmente a la docencia y están a expensas de ver cuál va a ser el calendario escolar y cuál va a ser el horario que tengan de clases en en el curso 2023-2024 para tomar la decisión definitiva si se acogen o no a esa liberación, aunque sí se va a llevar al pleno.



Así, las cosas, en esta legislatura habrá el doble de concejales liberados que en la anterior porque "una ciudad como Cáceres necesita un gobierno que se dedique a la gestión", ha dicho el alcalde, al que no le parece "algo desorbitado" que haya siete miembros del gobierno con dedicación exclusiva.



"No me parece algo desorbitado, sino todo lo contrario y yo lo que sí voy a exigir a los compañeros es que ya que tienen esa dedicación, que la ejerzan de forma efectiva y que se dediquen a trabajar por el bien de los cacereños", ha subrayado Mateos, que ha recordado que el pleno organizativo "es el pistoletazo de salida a la legislatura después de la toma de posesión".



En el grupo del PSOE, la dedicación exclusiva la ostentará la portavoz Belén Fernández pero será después de las elecciones del 23 de julio ya que ahora forma parte de la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados por lo que será la concejala María Ángeles Costa, quien tenga la liberación completa hasta que se la ceda a Fernández.



Además, también se dará cuenta de las comisiones informativas, la periodicidad en las que se reunirán y los miembros que la componen que, finalmente, serán 9 concejales (4 del PP, 3 del PSOE, 1 de Vox y 1 de Unidas Podemos), siguiendo el criterio último marcado por la Secretaría General.



En la sesión plenaria se informará además de las delegaciones que el alcalde ha conferido a los diferentes concejales, las áreas y la relación de personal eventual con el que se va a contar en los próximos cuatro años. Dentro de ese personal de confianza se contará en la jefatura del Gabinete de Prensa con el periodista Carlos de Rodrigo, que se incorporará a sus funciones la semana que viene, mientras que la jefa de Gabinete de Alcaldía será la también periodista Paula Almonacid.



También se aprobarán las retribuciones que percibirán los miembros del gobierno local, concejales liberados y personal eventual. Así, el alcalde cobrará 4.472 euros brutos al mes, mientras que los concejales con dedicación exclusiva percibirán 3.330 euros, y los que cuenten con media liberación se embolsarán 1.674 euros al mes.