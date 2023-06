Salaya presenta renuncia como concejal del PSOE en Cáceres y Alberto Serna lo sustituirá

Ep

El ex alcalde de Cáceres Luis Salaya ha presentado su renuncia como concejal en el consistorio cacereño, tal y como anunció en la noche electoral del 28 de mayo cuando el PSOE perdió las elecciones municipales en la ciudad.



Salaya dijo que se incorporaría a su actividad profesional y dejaba la primera línea de la política y el pasado lunes ha presentado su renuncia como edil, tal y como ha confirmado a Europa Press, la secretaria local del PSOE y concejala, Belén Fernández.



Aunque tomó posesión de su acta en el pleno de la constitución del ayuntamiento cacereño celebrado el pasado sábado e incluso traspasó el bastón de mando al nuevo alcalde, el 'popular' Rafael Mateos, Salaya ya dijo que no retendría mucho tiempo su condición de concejal y apenas la ha tenido cuarenta y ocho horas.



Su renuncia será el primer punto del orden del día que se verá en el pleno extraordinario que se convocará para el próximo martes, día 27, en el que se aprobará también el nuevo organigrama del ayuntamiento y se procederá al sorteo de los miembros que compondrán las mesas electorales de cara a las elecciones generales del 23 de julio.



Cuando se haga efectiva su renuncia entrará como concejal del PSOE el ingeniero Alberto Serna, aunque no podrá tomar posesión hasta el pleno ordinario del mes de julio.



Así, el Grupo Municipal Socialista quedará configurado por Belén Fernández, que ejercerá como portavoz, María Ángeles Costa, Jorge Villar, Fernanda Valdés, Andrés Licerán, David Santos Holguín, Beatriz Cercas, Ñete Bohigas, Lourdes García y Alberto Serna.