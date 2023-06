Salaya se despide y aconseja a nuevos ediles huir de "políticas de frentes permanentes"

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres ha celebrado este miércoles un pleno extraordinario para aprobar las actas de las sesiones anteriores y los consejos rectores de los organismos autónomos, el conocido como 'pleno escoba' con el que se cierra la legislatura 2019/2023 y que apenas ha durado diez minutos.



Antes de levantar la sesión, el alcalde saliente Luis Salaya se ha despedido de los concejales ya que, aunque tomará posesión de su acta el próximo sábado 17 de junio, no continuará en el consistorio porque volverá a su actividad profesional tras los resultados del pasado 28 de mayo que dieron la victoria al PP, después de cuatro años de gobierno del PSOE con un Ejecutivo local en minoría.



Así, Salaya ha apelado al diálogo y a la importancia del "tono" de la política y ha aconsejado a la nueva corporación que se constituirá para la legislatura 2023/2027 que huya de "políticas de frentes permanentes".



"En los tiempos que estamos viviendo es importante el tono, es importante que siga habiendo espacios en los que se pueda hablar", ha dicho el hasta ahora regidor cacereño que ha indicado que "cuando parezca que no se puede hablar, recuerden lo que se llegó a poder hablar en la época del Covid".



Salaya ha aconsejado a los nuevos concejales y a los que continúan en su cargo que se acuerden de la "honestidad y la sinceridad" con la que se llegó a dialogar en los peores momentos de la pandemia, uno de los hitos que ha marcado la legislatura del gobierno local.



"Y a quienes no continúan les doy las gracias de corazón por esta legislatura y por el servicio a este ayuntamiento", ha subrayado Salaya que ha indicado que "ha sido un inmenso honor trabajar con todos ustedes". El pleno ha terminado con aplausos de los asistentes, algunos de los cuales no repetirán en sus escaños, que serán ocupados por caras nuevas que se incorporan a los cuatro grupos que conformarán la corporación: PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos.



Aparte de la celebración del pleno, el Ayuntamiento de Cáceres ha agendado una jornada completa para cerrar la legislatura con la celebración también del Comité de Seguridad y Salud, la Mesa de Negociación y la Mesa Técnica de Catalogación que se reúnen también este miércoles al igual que la Mesa de Contratación, que está desde el lunes estudiando las 15 ofertas que se han presentado para la demolición del Bloque C de la calle Ródano en Aldea Moret.