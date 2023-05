Pleno del Ayuntamiento de Cáceres sirve de despedida para los ediles que dejan la política

Ep.



El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres, que se ha celebrado este jueves en sesión extraordinaria y que es el último antes de las elecciones municipales del domingo, ha servido para que algunos de los concejales que no repiten en las listas de sus partidos y que abandonan la política, se despidan de sus compañeros de corporación.



Es el caso del concejal del PP Domingo Expósito, del de Unidas Podemos Ildefonso Calvo y del concejal no adscrito Teófilo Amores, que dejan la política para regresar a sus quehaceres profesionales o personales. Otros ediles de esta corporación tampoco repiten en las listas municipales pero seguirán en política al dar el salto a la política regional como José Ramón Bello (PSOE) o Elena Manzano (PP), entre otros.



El 'popular' Domingo Expósito ha indicado que su relevo es "natural" y su paso por la política municipal ha sido "una escuela de vida" de la que ha aprendido que se puede trabajar "con personas de ideas diferentes, o que tienen soluciones diferentes para resolver los mismos problemas". Esta idea se la ha transmitido también a sus hijos, según ha dicho, para que valoren la importancia y el reto de convivir con quien no piensa igual, "siempre bajo el respeto y la democracia".



"Aquí siempre se ha visto democracia, nunca hemos visto ningún síntoma autoritario", ha señalado el edil 'popular' que ha agradecido a todos sus compañeros, a los que considera ya "amigos", la enseñanza que le han aportado, y ha indicado que seguirá trabajando por el bien de la sociedad desde donde esté.



Por su parte, el concejal de Unidas Podemos Ildefonso Calvo ha agradecido la confianza de la ciudadanía cacereña que ha propiciado su presencia en dos legislaturas en el ayuntamiento cacereño. "Han sido ocho años grandes, muy grandes para mí como persona de servicio a la ciudadanía", ha indicado Calvo, que ha agradecido su labora a todo el equipo de la formación morada y a los trabajadores municipales.



"Quiero agradecer profundamente a esta corporación actual, con su alcalde a la cabeza, por su colaboración. Tampoco quiero olvidarme de la corporación anterior, con Elena Nevado como alcaldesa. Y, por último, mi mayor agradecimiento es para todos los empleados y empleadas municipales si los que hubiera sido imposible desarrollar mi labor", ha señalado.



También ha tomado la palabra el concejal no adscrito Teófilo Amores que entró en el consistorio cacereño como edil de Vox, y que ha calificado su experiencia en la política municipal como "enriquecedora" por las aportaciones que se han hecho en estos cuatro años.



Amores ha deseado que "gobierno quien gobierne" después del 28 de mayo se llegue a "grandes acuerdos" que favorezcan el desarrollo de la ciudad por lo que ha deseado a la nueva corporación que trabaje "mucho y bien" por Cáceres.



"La corporación sale adelante porque hay 25 personas aquí sentadas, no porque haya nueve, diez, o quince que conformen el equipo de gobierno. Estamos todos para aportar. Yo, personalmente, eso es lo que he tratado de hacer con independencia de opiniones de todo tipo", ha añadido el exconcejal de Vox, que ha apelado a su "conciencia" que es la que le ha impulsado a tomar las decisiones.



Al finalizar la intervención de esos tres concejales ha tomado la palabra el alcalde Luis Salaya quien ha agradecido "de forma sincera" la aportación de todos los que han formado parte de la corporación en la legislatura 2019-2023, en la que ha primado el diálogo entre grupos aunque no se haya llegado a acuerdos.



"Más allá de los acuerdos o no en este ayuntamiento vemos todavía discusiones, rectificaciones e incluso en alguna ocasión se ha visto en un debate a un concejal convencer a otro, y eso implica que queda todavía espacio para el diálogo, que la democracia sigue viva en este salón de plenos y yo creo que eso es una buenísima noticia", ha indicado el regidor.



Así, ha deseado que los concejales que sustituyan a los que hoy se despiden, "tengan el mismo talante que han tenido estos y se mantengan en esa misma línea". "Suerte a todos el domingo y os deseo que nos volvamos a ver con el mismo talante en la próxima legislatura", ha concluido Salaya.