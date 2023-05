Candidato de Cs a alcaldía Cáceres firma ante notario su renuncia a asignaciones públicas

Ep.



El candidato de Ciudadanos (Cs) a la alcaldía de Cáceres, Francisco Piñero, ha firmado este martes ante notario su renuncia a cualquier asignación económica si consigue un cargo público porque, tal y como ha indicado, llega a la política para aportar su experiencia personal al ayuntamiento cacereño y "no vengo a llevarme nada de nadie", ha dicho.



"Lo que quiero es ayudar a que la ciudad de Cáceres tenga más prosperidad tanto en los temas industriales, comerciales, en el turismo, y simplemente aportaré el granito de arena que pueda aportar pero sin llevarme ni un solo céntimo del ayuntamiento", ha señalado en declaraciones a los medios tras la firma ante notario de este compromiso electoral.



Piñero cree que "el ciudadano está cansado de los políticos que hacen de la política su forma de vida" y, por lo tanto, su intención es que no le vean a él como a "ese político que viene a hacer carrera de la política".



En cuanto a las perspectivas de votos, Piñero ha dicho que tiene "vibraciones buenas" porque la candidatura de la formación liberal, que en 2019 consiguió cinco concejales en la capital cacereña, está conformada por "gente que vive de su trabajo" y que "viene a aportar lo que puede" porque, ha insistido, "no viven de la política, viven de su trabajo y están dándolo todo para que esta candidatura tenga unos buenos resultados el próximo domingo".



A la pregunta de con quién pactaría a nivel municipal en el caso de tener que hacerlo, Piñero ha respondido lo que ya adelantó en el debate electoral del pasado lunes, y es que Ciudadanos en Cáceres pactará con el partido que gobierne la Junta de Extremadura porque "son los únicos que pueden aportar lo que necesitamos para Cáceres".



"Nosotros iremos a Mérida a decirle al presidente o presidenta de la Junta de Extremadura lo que necesita Cáceres y lo que nosotros necesitamos para que Cáceres pueda seguir adelante y no en la situación que está actualmente", ha subrayado Piñero, que ha mencionado como ejemplo la segunda fase del Hospital Universitario que "debe iniciarse lo antes posible".



Respecto a por qué un empresario como él se ha metido en política si "no le hace falta", Piñero ha contestado que él "no se queda de brazos cruzados como hacen otros" ante un ayuntamiento "que no funciona" y ante políticos "que se deben a sus jefes y a sus partidos".



"Por eso doy este paso... porque quiero aportar a la ciudad de Cáceres lo que he aportado en estos 35 años que llevo aquí: trabajo, riqueza y progreso", ha concluido.