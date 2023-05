Salaya afronta la campaña 'Creer en Cáceres' con "optimismo" para "no depender de nadie"

Ep.



El alcalde de Cáceres y candidato del PSOE a la reelección, Luis Salaya, ha presentado este viernes el lema de su campaña electoral de cara a los comicios municipales del 28 de mayo que afronta "con optimismo" en cuanto a los resultados para "no depender de nadie" en el gobierno local.



La candidatura socialista hará una campaña "a pie de calle" visitando barrios y hablando con los vecinos para explicar su forma de gobierno y la dinámica que ha marcado la legislautra que acaba. "Es decir, un mensaje de optimismo, pero de optimismo motivado respecto a cómo están yendo las cosas" en la ciudad, ha explicado Salaya en una rueda de prenas en la sede local del partido en la que ha estado acompañado de miembros de su candidatura.



Así, ha recordado que la legislatura concluye en la ciudad con un 15% de paro, "unos datos de empleo mucho mejores que los que había cuando llegamos al gobierno", ha añadido Salaya, que ha recordado que la renta per cápita de Cáceres es la más alta de las ciudades de Extremadura y que en estos años se han creado 300 empresas en la ciudad.



"Y todo esto se motiva desde lo primero, desde ese mensaje de creer en Cáceres, desde esa idea de que Cáceres tenía posibilidades de crecimiento y las sigue teniendo en un momento muy dulce para la ciudad", ha subrayado.



En esta línea ha recordado los proyectos que están por llegar como el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento de la Energía (CIIAE), el ecopolígono CC Green, y "otra serie de proyectos que están arrancando en estos en estos momentos y que marcarán el crecimiento de Cáceres". "Nosotros entendemos que sólo se puede gobernar Cáceres con posibilidades de crecimiento y sólo se puede gobernar Cáceres con ganas de crecer si realmente creemos que puede crecer y si creemos en la ciudad", ha insistido.



"Superar el pesimismo, la resignación y creer en las verdaderas posibilidades de esta ciudad es lo que ha marcado esta legislatura, lo que queremos que marque la siguiente y lo que hemos querido definir en esta pre campaña", ha recalcado Salaya que ha insistido en que la campaña del PSOE consistirá en "mucha calle, pisando los barrios, pisando la ciudad y hablando con mucha gente con la que no hablamos por cualquier motivo".



Así ha indicado que los candidatos del PSOE, muchos de los cuales han formado parte ya de la corporación actual, "no irán a los barrios a presentarse", sino "a volver a vernos con la misma gente con la que nos hemos estado viendo durante toda la legislatura en un gobierno cercano, a pie de calle, y que ha estado gobernando desde la cercanía con nuestros vecinos".



DERECHA HUÉRFANA



Respecto a las expectativas en los resultados y ante el hecho de que en Cáceres confluyen diez partidos y eso podría dispersar el voto y abocar a pactos de bloques para gobernar, Salaya ha asegurado que los partidos que se presentan lo hacen en el espectro de la derecha, principalmente "porque la derecha de esta ciudad, en buena parte, se siente huérfana, entendiendo que no ha habido una oposición constante y constructiva durante estos cuatro años".



"Lo que nosotros sabemos y lo que percibimos es que los votantes de la izquierda y especialmente los votantes socialistas están entusiasmados con el proyecto y en ese sentido nosotros no lo vamos a notar", ha indicado Salaya, que cree que en la derecha "puede haber cierto descontento que ha generado la aparición de muchos partidos para intentar plantear una alternativa, pero nosotros entendemos que esa no es nuestra guerra".



En este sentido, ha insistido en que la "guerra" del PSOE es "explicar lo que hemos hecho, que eso se conoce, y hablar de lo que vamos a hacer o de lo que queremos seguir haciendo". En ese sentido cree que no le afectará la alta concurrencia de candidaturas al ayuntamiento cacereño. "Nosotros estamos ahora en empujar mucho para poder gobernar con independencia y para no depender de nadie en el gobierno", ha sentenciado.



CAMPAÑA MUY LOCAL



A la pregunta de si la candidatura socialista iba a estar arropada en esta campaña por grandes pesos de la política nacional, Salaya ha indicado que "cualquier compañero" será bienvenido, pero ha incidido en que "se va a hacer una campaña muy local", porque el PSOE tiene un proyecto de ciudad que ha defendido durante los cuatro años de gobierno y porque "tiene muy buena implantación" y, según Salaya, parte de "una situación muy buena" aunque reconoce que no hay que relajarse.



"Peleamos por que se entienda la política discutiendo de aquí", ha asegurado el candidato socialista que lamenta que "otros van a querer que se hable de España o que se hable de otros sitios" pero el PSOE quiere que "se hable de lo que se ha hecho en Cáceres". "Vamos a hacer una campaña con los vecinos de Cáceres", ha manifestado al tiempo que añade que "la parte más importante de la campaña va a ser el diálogo con la ciudadanía" y los actos sectoriales con diferentes colectivos.