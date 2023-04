Salaya propone una remodelación integral del Paseo de Cánovas y la avenida de España

Ep

El alcalde de Cáceres y candidato a la reelección por el PSOE, Luis Salaya, ha anunciado este jueves una remodelación integral del Paseo de Cánovas y de la avenida de España como una de las principales medidas de su programa electoral de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo, para lo que se abrirá un proceso de participación ciudadana con el objetivo de recoger propuestas para modernizar una de las vías principales de la ciudad.



Salaya ha avanzado que se respetaría la estructura tradicional con el paseo central así como la vegetación actual, por lo que la reforma iría encaminada a un cambio total del pavimento de las actuales baldosas y a ganar en accesibilidad con la eliminación de bordillos y obstáculos.



El derribo del quiosco de flores Avelina situado en el segundo tramo del paseo se acometerá en breve para ganar visibilidad y amplitud y, en cuanto a la avenida de España ha aclarado que no se trataría de peatonalizar la calle, pero sí realizar "una nueva ordenación del tráfico".



"No queremos presentar a los vecinos una propuesta cerrada", ha dicho el candidato socialista que no quiere caer en "errores" anteriores y prefiere que el diseño final salga de una participación ciudadana consensuada con los técnicos. "No queremos generar monstruos como Alzapiernas", ha sentenciado el alcalde, que tampoco ha aclarado el montante económico de esta actuación porque dependerá del proyecto final ni la vía de financiación, que podría ser a través de fondos europeos.



El impulso de un nuevo polígono industrial en la ciudad para ofrecer suelo a nuevas empresa, así como la modernización del de Capellanías y dotar de una apropiada conexión de autobús urbano al de la Mejostilla; programas de actividad física para mayores con la instalación de parques biosaludables o culminar el proyecto de adecuación a centro social del antiguo mercado de Dehesa de los Caballos, son otras de las propuestas que ha presentado Salaya.



"Nos ha dolido no poder llevar a cabo esta legislatura la remodelación de la Dehesa de los Caballos", ha dicho Salaya, que ha indicado que se está buscando financiación para acometer este proyecto, que podría realizarse con fondos propios. En el campo cultural, ha señalado que se continuará mejorando la oferta cultural con la creación de un programa especial para los mayores.



Junto a parte de su candidatura, ha ofrecido este jueves una comparecencia en el propio Paseo de Cánovas donde ha avanzado una decena de propuestas del programa electoral que incluye también el ya conocido proyecto de convertir la cárcel vieja en un centro municipal compuesto de espacios económicos, culturales, administrativos, sociales y de ocio, "con un espacio para la memoria".



"Seguiremos apostando por la Ribera del Marco, en un proceso de renaturalización y potenciación de las huertas y usos tradicionales", ha resaltado, al tiempo que ha recordado que en la próxima legislatura se acometerá la construcción de la neocueva de Maltravieso, una réplica de la cueva original que se acometerá con fondos europeos. "Queremos una ribera más accesible pero que se parezca mucho a lo que es ahora", ha dicho Salaya, que ha añadido que hay que afrontar en primer lugar la calidad del agua.



PISCINA CLIMATIZADA E INGLÉS



En cuanto a nuevas infraestructuras, Salaya ha apuntado a la conclusión del segundo tramo de la Ronda Sur, la creación de aparcamientos disuasorios y carriles bicis para mejorar la movilidad urbana, y la creación de nuevas instalaciones deportivas en los barrios que carecen de ellas, así como la construcción de una piscina climatizada para facilitar la práctica de la natación no solo como deporte sino como tratamiento terapéutico.



"A nadie se le escapa que es necesaria una nueva piscina climatizada en la ciudad pero no vamos a dar una ubicación porque tendrá que analizarse de forma rigurosa dónde hay necesidad", ha señalado.



Para los jóvenes, Salaya ha apostado por un ocio saludable y ha anunciado la puesta en marcha del programa 'Cáceres en inglés' para fomentar la inmersión lingüística en países anglosajones de jóvenes cacereños de la ciudad que estudian el segundo ciclo de ESO.



Se trataría de una especie de becas que se otorgarían para poder realizar estos cursos de inglés en el extranjero con el objetivo de mejorar también la posibilidad de los cacereños en competir en el mercado laboral y profesional con el dominio del inglés.



Implantar un nuevo recurso de salud mental comunitario y la mejora de los parques infantiles de la ciudad, son otras de las medidas anunciadas por el alcalde que ha presentado con el lema "Para seguir avanzando".



En cuanto al programa electoral con el que concurrió a las elecciones de 2019, ha defendido que está cumplido al 80% a pesar de la difícil legislatura que ha tenido que afrontar con la pandemia. Una de esas promesas fue el derribo del Bloque C de la calle Ródano en Aldea Moret, algo que se hará "en los próximos meses", porque se adjudicará en los próximos días.



A la pregunta de si debido al aumento de las temperaturas las piscinas municipales abrirán esta primavera, ha dicho que se mantendrá el periodo de apertura estipulado en el contrato, que es a mediados de junio, pero ha defendido que de cara a la nueva contrata se tendrá en cuenta el cambio climático para adecuar el servicio y la propia ciudad a la realidad actual, por lo que habrá que ampliar el horario de las piscinas, y habrá que diseñar una mayor vegetación.