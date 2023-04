Diputación aprueba destinar 320.000 euros a adecuar oficinas bancarias de 16 localidades

El Pleno de la Diputación de Cáceres ha aprobado este jueves varias subvenciones nominativas a 16 entidades locales para adecuar oficinas bancarias al cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y accesibilidad. Una medida que se incluye en la lucha contra la exclusión financiera y cuyo importe alcanza los 320.000 euros, es decir, 20.000 euros para cada uno de los municipios.



En concreto, el portavoz del equipo de Gobierno y vicepresidente tercero, Álvaro Sánchez Cotrina, ha señalado que se trata de una de las medidas del plan de lucha contra la exclusión financiera en el mundo rural, y las ayudas son para que los ayuntamientos adecuen los locales o edificios que están cediendo a las entidades financieras para oficinas o la instalación de cajeros, los cuales deben cumplir la normativa bancaria de seguridad.



Así pues, se trata de los municipios de Carbajo, Carrascalejo, Casillas de Coria, Fresnedoso de Ibor, Herrera de Alcántara, Mata de Alcántara, Navalvillar de Ibor, Pescueza, Puerto de Santa Cruz, Salvatierra de Santiago, Santa Cruz de Paniagua, Santa Marta de Magasca, Santiago del Campo, Serrejón, Villamesías y Navatrasierra.



Otro de los puntos que se han aprobado en la sesión ordinaria del mes de abril ha sido el referente a las obras de reparación y rehabilitación en infraestructuras municipales que no están incluidas en planes provinciales de inversión pero que obedecen a situaciones puntuales y singularizadas de carácter sobrevenido que requieren una solución inmediata.



El presupuesto total es de 46.425 euros y se trata de los municipios de Botija, -reparación en dependencias municipales por filtraciones de agua-; Ibahernando, -reparación de sistema de bombeo de la piscina municipal- y Navaconcejo, -proyecto piloto de instalar sombra en el patio escolar-.



Con respecto al proyecto piloto de Navaconcejo el diputado de Infraestructuras Territoriales, Fernando García Nicolás, ha señalado que "se trata de un proyecto importante porque el patio de este colegio del Valle del Jerte, durante el tiempo de la recogida de cerezas, hasta el mes de agosto prácticamente, sirve como acogimiento de niños y niñas para que los padres puedan conciliar con la campaña de la cereza".



Por ello, se va a proceder a la instalación de sombra para que los niños puedan realizar las actividades de campamentos que se desarrollan en el centro escolar durante el verano, con el objetivo de aminorar las altas temperaturas.



Además, de carácter urgente, se han aprobado 624.690 euros para la financiación de las obras de emergencia por daños ocasionados en la carretera CC-143, de EX-204 a Riomalo de Arriba por Las Mestas, Cabezo y Ladrillar.



También se ha dado el visto bueno a la adhesión de los ayuntamientos de Benquerencia, El Gordo y Guijo de Galisteo al convenio de colaboración para la prestación del servicio de recogida de perros vagabundos. Y se ha aprobado la inversión de 37.147 euros para la adquisición de cheniles portátiles para el refugio provincial de animales ubicado en la finca de Haza de la Concepción, en Malpartida de Plasencia.



FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL



En el capítulo de subvenciones nominativas a entidades locales de la provincia para la celebración y organización de fiestas de interés turístico regional se han aprobado un total de 15.000 euros para los ayuntamientos de Eljas y su fiesta As Borrallas; Moraleja con los festejos de San Buenaventura, y Torre de don Miguel con la fiesta El Capazo.



Se trata de tres nuevas fiestas que no estaban incluidas en el programa de ayudas provinciales anuales porque han sido declaradas de interés turístico este mismo año, por lo que se incorporan a las ayudas de la institución provincial.



También se ha dado luz verde a 18.000 euros para el Grupo de Acción Local Ceder Cáparra destinados a la mejora de sonido en el Festival de Teatro clásico de Mérida en Cáparra, para las representaciones que tienen lugar en el asentamiento romano del Valle del Ambroz.



Por otro lado, y también en el capítulo de subvenciones, se han aprobado 65.000 euros para el Congreso Internacional Apimonta de la Cámara de Comercio; para la realización del ciclo de novilladas en la provincia de Cáceres de la Fundación Toro de Lidia, 63.000 euros; para el proyecto Habitar El Palacio del Palacio de Congreso del Cerezo de la Mancomunidad Valle del Jerte, 35.000 euros, y para la segunda fase del proyecto Exhumación Mina La Paloma, de Zarza la Mayor, 75.000 euros.



Con respecto al proyecto de Zarza, Sánchez Cotrina ha señalado que con esta subvención se ayuda al Ayuntamiento de Zarza la Mayor "para que pueda seguir avanzando con esta segunda fase del proyecto de exhumación, y se pueda investigar y sacar, definitivamente, todos esos restos".



Asimismo, se ha dado luz verde a un total de 49.210 euros destinados a asociaciones sin ánimo de lucro y entidades locales para gastos corrientes y de capital. Se trata de la Asociación Desarrollo Integral de la Sierra de Gata, para el Análisis técnico de fabricación de materiales con resina de pino natural, y a la Entidad Local Menor de Valdesalor para la celebración de Evento Deportivo de dardos 2023, según informa la Institución provincial cacereña en una nota de prensa.



También se subvenciona a la Federación Extremeña de Tiro con Arco para la Liga Nacional de Campo y 3D; al Club Deportivo San Antonio de Cáceres para la Copa Liga Ribesalar y Fase final; a la Asociación de ayuda a la integración social para la adquisición de placas solares y diverso material; al ayuntamiento de Salvatierra de Santiago para la Convivencia comarcal ecuestre; al ayuntamiento de Portezuelo para la celebración del Festival Medieval y al ayuntamiento de Collado de la Vera para el programa Empoderamiento del niño.



Para ejecución de inversiones y obras se han aprobado un total de 180.000 euros destinados a entidades locales de la provincia. Se trata de los municipios de Baños de Montemayor, redes hidraúlicas; Cabrero, dependencias municipales: Campillo de Deleitosa, dependencias municipales; Cañamero, pavimentaciones; Galisteo, dependencias municipales; Garrovillas de Alconétar, dependencias municipales; Holguera, urbanizaciones; Villamiel, redes de abastecimiento; Conquista de la Sierra, urbanizaciones y Pedroso de Acím, parque infantil.



Cabe destacar que en el sesión plenaria de este mes de abril Miguel Ángel Julián Martín ha tomado posesión de su acta como diputado provincial adscrito al Grupo Ciudadanos, tras la renuncia de Antonio Bohigas al incorporarse a las listas municipales del PSOE.