Cinco detenidos por falsificar precintos de desinfección de vehículos de transporte animal

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), de la Comandancia de Cáceres, han detenido a cinco personas vinculadas con un matadero industrial e investigado a otras 26 por su supuesta implicación en la falsificación de documentos oficiales relacionados con la limpieza y desinfección de vehículos de transporte de animales vivos.



La investigación tuvo su inicio a principios del año 2020, tras la desmantelación de una trama de gestión irregular de subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH), procedentes de las piezas de caza abatidas en las actividades cinegéticas desarrolladas en la Comunidad de Extremadura.



A raíz de esta operación, los agentes vincularon una serie de irregularidades en la confección y expedición de volantes de limpieza y desinfección en los transportes de animales, llevados a cabo por varias empresas y personas relacionadas con los hechos, según informa la Guardia Civil en una nota de prensa.



Fruto del estudio y análisis documental, unido a las informaciones obtenidas en la fase de investigación, se tuvo conocimiento de una mala praxis en las operaciones de limpieza y desinfección en los vehículos de transporte de animales vivos, en diversos centros de limpieza y desinfección ubicados en la provincia de Cáceres, hechos que impulsaron la investigación.



Prácticas ilegales que, según explica la Guardia Civil, consistirían en la expedición de los correspondientes certificados oficiales, por la preceptiva desinfección y limpieza de los vehículos, así como la facilitación de los posteriores precintos de seguridad que, previo abono por parte de los transportistas, eran después utilizados sin haberse realizado tratamiento alguno sobre ellos.



Las indagaciones posteriores permitieron ubicar aquellos lugares donde se estaban llevando a cabo, habitualmente, centrando las investigaciones sobre una instalación mercantil destinada a matadero industrial y un centro de limpieza y desinfección de titularidad municipal, ambas con gran actividad.



Para materializar esta investigación, los agentes han ejecutado 110 servicios, 47 dispositivos de vigilancia policial, y 18 inspecciones a transportes y a las instalaciones de los centros de limpieza y desinfección.



Además, como resultado de dichas actuaciones, pudo acreditarse la comisión de 221 infracciones administrativas relacionadas con el Bienestar y la Sanidad Animal.



La operación ha concluido con la detención de cinco personas y la investigación de otras veintiséis 26 con residencia en diversas poblaciones de las provincias de Cáceres, Badajoz y Ávila, por su supuesta implicación en la comisión de un delito continuado de falsedad documental.



Las diligencias policiales instruidas por la Unidad de Protección de la Naturaleza del SEPRONA de la Comandancia de Cáceres, han sido remitidas a la autoridad judicial.



EXPANSIÓN DE ENFERMEDADES



Los hechos investigados, enmarcados inicialmente dentro del ilícito penal de falsedad documental, además de constituir actos y relaciones jurídicas no acordes con la realidad y el fin por el que se crearon estos procedimientos de limpieza y desinfección, de gran importancia sanitaria, pueden incrementar con su omisión generalizada, el riesgo de expansión de las enfermedades de los animales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, al no asegurarse unas condiciones sanitarias adecuadas en los transportes de ganado.



La Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, en su plan de control oficial de los centros de limpieza y desinfección, especifica que los vehículos dedicados al transporte por carretera en el sector ganadero, son un "eslabón importante" dentro de la producción y sanidad ganadera, suponiendo los desplazamientos de estos vehículos un riesgo en la difusión y propagación de enfermedades infectocontagiosas.



Por consiguiente, la limpieza y desinfección de este tipo de vehículos tiene "relevante importancia sanitaria", constituyendo el proceso de limpieza y desinfección, antes de realizar un nuevo transporte de animales, un "requisito fundamental para controlar una de las principales vías de entrada y diseminación de este tipo de enfermedades".