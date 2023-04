Raquel Preciados, exconcejala de Ciudadanos en Cáceres, se incorpora a candidatura del PP

La hasta ahora portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cáceres, Raquel Preciados, se incorpora a la candidatura del PP que encabeza Rafael Mateos para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.



"Raquel es una persona muy comprometida con la ciudad y en mi equipo quiero a quienes tengan como prioridad a Cáceres y a los cacereños. Además, creo que puede aportar ciertas claves determinantes para que nuestro patrimonio siga vivo y pueda dialogar de tú a tú con la ciudad moderna e innovadora que quiero diseñar con todos los cacereños", ha asegurado Rafael Mateos.



Preciados, que ya ha presentado la renuncia a su acta como concejal en la actual corporación municipal, ha asegurado sentirse "muy orgullosa" de que una persona "tan sensata, rigurosa y con gran capacidad de gestión como Rafa Mateos" quiera incorporarla a su equipo.



En este sentido, ha subrayado que, "para mí, es un honor seguir sirviendo a la ciudad de la mano de un proyecto tan trabajado como el que me consta que Rafa Mateos y el Partido Popular han elaborado para impulsar a Cáceres en los próximos años y al que me comprometo a aportar todos mis conocimientos".



Mateos, que ya ha iniciado la presentación de los proyectos estratégicos que prevé poner en marcha si consigue la Alcaldía a partir de la cita con las urnas el 28 de mayo, dará a conocer en próximas fechas los nombres de quienes completarán la candidatura con la que el Partido Popular confía en volver a gobernar en el Ayuntamiento de Cáceres.



Con la renuncia de Preciados, el grupo municipal de Cs queda prácticamente desaparecido al no continuar ninguno de los cinco concejales que consiguieron acta en las elecciones de 2019.

Esta misma mañana ha tomado posesión de su acta de concejal Óscar Redondo, tras la renuncia de Antonio Bohigas y Javier González el pasado mes de marzo pero, quedan vacantes las otra dos concejalías.



Cabe recordar que Antonio Alcántara y Mar Díaz dejaron el partido al comienzo de la legislatura por desavenencias con la dirección regional y continúan en la corporación como concejales no adscritos. Antonio Ibarra también abandonó la formación por motivos personales y profesionales.