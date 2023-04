El juzgado da la razón a la FEC al no admitir a empresas que la critiquen

Ep.

El juzgado nº 4 de Plasencia ha desestimado la demanda interpuesta por la empresa Inmuebles Placentinos contra la Federación Empresarial Cacereña (FEC) al no admitirla como socio en la organización.

Esta decisión se tomó porque la citada empresa estaba vulnerando los estatutos al iniciar una campaña de ataque tanto en redes sociales como en declaraciones públicas contra la propia FEC.

Los dueños de la empresa y a la vez presidentes del Círculo Empresarial Cacereño y del Círculo Empresarial Placentino interpusieron una demanda contra la FEC por lo que consideraron una vulneración de su derecho a la libre asociación y por falta de transparencia.

Ahora la jueza le da la razón a la FEC y condena a costas a los demandantes al entender que no se vulneraron los principios constitucionales de esta empresa y asegura que la FEC hizo lo correcto en aplicación a sus estatutos y no permitió que empresas que "no pretenden cumplir los estatutos sino que pretenden romper desde dentro una organización se aprovechen de ese derecho de asociación para conseguir fines distintos para los que están constituidas".

Así lo ha señalado este martes el secretario general de la FEC, Pedro Rosado, que ha dado una rueda de prensa en la capital cacereña junto al presidente de la organización, José Manuel Calzada, para dar a conocer esta sentencia.

González ha explicado que la FEC "sufrió" durante bastante tiempo una serie de ataques por parte de "un grupo empresarial familiar que, amparado en algunas organizaciones legítimas y respetables, han venido vertiendo una serie de cuestiones sobre esta organización" y también sobre la patronal regional.

"Hemos estado callados y esperando a que los acontecimientos se fueran desarrollando y poniendo las cosas en su sitio", ha indicado el presidente de la organización, quien ha explicado que no se admitió la solicitud de la citada empresa porque "no acataba los estatutos porque estaban agraviando e insultando tanto a la organización como a las personas que representan".

González ha defendido que la FEC es una organización "abierta" a todos los empresarios y "cuanto más estemos más fuerte seremos en cuanto a la defensa de las empresas y el desarrollo de la economía libre de mercado", pero para ello hay que cumplir los estatutos que no permiten que se agravie y ataque a la propia organización.

Por su parte, el secretario general de la FEC, Pedro Rosado, ha explicado que los demandantes anunciaron que llegaría "una avalancha de demandas" por no permitir la entrada en la asociación a varias empresas pero no ha sido así.

"No se puede pretender lanzar una campaña de descrédito y posteriormente decir por redes sociales o ruedas de prensa que la FEC es poco transparente y que vulnera los derechos", ha insistido.

Rosado ha acusado a los demandantes de pretender "quitar credibilidad y apoyos e intentar que las empresas fueran dándose de baja de la FEC", pero "no lo han conseguido porque las empresas saben cuando se trata de vender humo o cuestiones serias".

"Gracias a la justicia la verdad ha brillado y esta organización que se constituyó en 1977 se dedica a trabajar en serio con los empresarios y cuando habla lo hace con sentencias firmes y no vendiendo humo", ha recalcado. "Estamos encantados de que cualquier empresa participe en la organización pero que cumpla los requisitos", ha concluido.