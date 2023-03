Paco Alcántara: “Cáceres Viva es el único partido centrado en Cáceres y su provincia”

Paco Alcántara se inició en esto de la política confluyendo con Cs al Ayuntamiento de Cáceres en los comicios de 2019. Poco después abandonó la formación naranja junto a su compañera Mar Díaz, convirtiéndose ambos en concejales no adscritos en el Consistorio y creando hace ya casi 4 años el partido provincialista Cáceres Viva. Precisamente por esta formación ha sido el elegido como candidato a la Alcaldía de la capital cacereña en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.

¿Quién es Paco Alcántara?

P.A.: Un ciudadano y empresario cacereño, padre de tres hijos, ex profesor universitario y doctor en Ciencias Económicas.

Eso es quién es, y ahora dígame ¿qué es?, que tal vez sea más importante

P.A.: Soy un cacereño de origen humilde que conoce las necesidades y carencias de los ciudadanos de Cáceres porque las ha sufrido en primera persona. Me duele que todos los días se cierren negocios aquí, lo que provoca que haya familias que no puedan llevar el pan a sus casas. Me molesta que los que gobiernan no cumplan sus promesas para el beneficio de la ciudad. Me ofende que no se respete el medioambiente por intereses que nada tienen que ver con Cáceres. Por eso, para cambiar todo esto decidí dar el paso a la política con una estricta vocación de servicio público, sin buscar ningún rédito personal o profesional.

La siguiente pregunta es obligada, ¿qué han supuesto para usted estos cuatro años de labor diaria en el Consistorio cacereño?

P.A.: Por un lado, satisfecho por nuestra labor de oposición al Gobierno municipal socialista, conjuntamente con mi compañera concejal Mar Díaz. Hemos sido los que más mociones hemos presentado en el Pleno municipal. Una labor muy coherente con los postulados de los votantes que nos elevaron a la responsabilidad de ser concejales de todos los cacereños. Sin embargo, también con cierta frustración, ya que la mayoría de nuestras propuestas no han sido desarrolladas y ejecutadas por el alcalde, Luis Salaya.

¿Ha sido difícil hacerse notar desde la posición de edil no adscrito sin tener un partido detrás que dé cobertura?

P.A.: El concejal no adscrito cuenta con menos medios materiales y personales en el Ayuntamiento que el resto de concejales integrados propiamente en grupos políticos municipales. No obstante, esas carencias las hemos suplido con un mayor esfuerzo e ilusión para hacernos oír desde nuestra posición.

¿Cómo surge la idea de crear Cáceres Viva?

P.A.: En octubre de 2019, creamos una gestora formada por más de 40 personas, procedentes de todos los estamentos y sectores de la población cacereña, del debate surgió la necesidad y la oportunidad de crear Cáceres Viva, como partido de ámbito provincial.

¿Qué objetivos persigue esta formación?

P.A.: Nuestros objetivos se centran en la mejora de Cáceres y su provincia, combatiendo los fuertes desequilibrios sociales y económicos que han impedido un mayor desarrollo de nuestra tierra, respecto a otros territorios más favorecidos.

¿Qué ofrece Cáceres Viva a diferencia de otros partidos?

P.A.: Cáceres Viva es el único partido centrado en Cáceres y su provincia, que actúa y toma decisiones exclusivamente en función de lo que consideramos interesa a los cacereños, sin que nadie influya desde fuera en lo que tenemos que hacer. Esa fuerte independencia y el carácter identitario cacereñista son sin duda, nuestros fuertes hechos diferenciales respecto de otras opciones políticas.

Ya hemos conocido que ha hecho unos importantes fichajes a nivel organizativo con nombres como el de la empresaria y publicista Nieves García Lemus como directora de campaña; Pedro Moreno de la Plataforma Ribera del Marco; o Montaña Chaves, fundadora de Salvemos la Montaña, entre otros. ¿De quiénes se ha rodeado para dar vida a este proyecto para la ciudad cacereña y por qué?

P.A.: Tenemos claro que nuestro partido es una herramienta puesta a disposición de la sociedad cacereña. Con estas nuevas personas evidenciamos que nos abrimos e integramos con aquellos que quieren dar un paso adelante, entrando activamente en política; personas con las que compartimos misma estrategia y objetivos.

¿En qué pilares se va a sustentar ‘Cáceres Viva’ de cara a las elecciones municipales?, ¿por qué proyectos va a apostar y cuáles va a desechar, -no van a ir incluidos en su agenda-?

P.A.: Cáceres Viva tiene un programa electoral muy amplio en todas las materias que realmente interesan a los cacereños, conformamos una verdadera opción de gobierno. No traemos falsos milagros, pero sí un conocimiento exhaustivo de nuestras carencias y nuestras amenazas, y aportamos soluciones concretas. En general, el necesario equilibrio entre desarrollo y respeto al medioambiente es uno de nuestros pilares básicos, y combatir que otros sigan considerando que somos un modelo colonial en pleno siglo XXI, de recursos productivos baratos, para que luego la riqueza o el valor añadido se vayan fuera de nuestra provincia.

Y, para finalizar, ¿qué espera del 28-M?

P.A.: Espero entrar en las instituciones, ayuntamientos, Diputación cacereña y Asamblea de Extremadura, y gobernar donde los cacereños hayan decidido que así sea, demostrando a todos que nosotros sí cumplimos nuestros compromisos.