Ayuntamiento Cáceres inicia trámite para declarar a 'El Redoble' como himno de la ciudad

El Ayuntamiento de Cáceres va a iniciar el expediente y el trámite para declarar a la jota cacereña 'El Redoble' como himno de la ciudad.

Se trata de una moción presentada por el alcalde Luis Salaya en el Pleno ordinario de este jueves y que ha sido apoyada por los grupos políticos PSOE, PP, Ciudadanos y el concejal Teófilo Amores, mientras que se han abstenido Unidas Podemos (UP) y la concejala no adscrita Mar Díaz.

La propuesta la ha defendido el concejal de Participación Ciudadana, David Holguín, que ha explicado que se instará al servicio correspondiente a que emita los informes necesarios que avalen esta propuesta que luego será elevada a la Comisión de Acción Comunitaria y después deberá llevarse al Pleno para su aprobación por unanimidad, tal y como recoge el Decreto 309/2007, de 15 de octubre, por el que se regula el procedimiento de rehabilitación, modificación o adaptación de escudos, banderas y otros símbolos de las Entidades Locales de Extremadura.

Una vez aprobada se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y habrá un periodo de exposición pública de 20 días para aportaciones ciudadanas que podrán intervenir en este proceso participativo para conseguir que esta jota sea el himno de la ciudad.

"El Redoble es una expresión viva y arraigada entre los cacereños después de más de dos siglos", ha explicado Holguín, quien ha recordado que la letra y el baile han pasado de generación en generación y "es un símbolo y una seña de identidad de la ciudad".

"Con esto se oficializa algo que ya es oficioso en la calle", ha señalado el concejal socialista, que ha añadido que 'El Redoble' está presente en "todos los momentos importantes de los cacereños".

Aunque los grupos políticos están en general de acuerdo con el fondo de la cuestión no lo están con la forma ya que consideran que debería haberse propuesto con un diálogo previo y llevarla al Pleno como una declaración institucional al margen de las siglas de un partido y no de "forma precipitada", como ha indicado la portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López.

Precisamente el alcalde ha explicado que su propuesta pretendía dar un empaque institucional al asunto y por eso no se ha presentado desde el grupo sino desde Alcaldía, y ha puntualizado que ahora se inicia el trámite que tendrá que estar avalado por los expertos en cuanto a la letra definitiva, debido a las modificaciones que ha sufrido a lo largo de sus doscientos años de historia. "Queremos normalizar e institucionalizar lo que es una realidad en la calle", ha zanjado Salaya.

Desde las filas del PP, el concejal José Ángel Sánchez Juliá, ha criticado que no se haya consensuado con el resto de grupos, lo que hubiera eliminado una posible "carga política", mientras que la portavoz de Cs, Raquel Preciados, ha calificado la moción de Alcaldía de "populista" y "electoralista", y ha pedido que se haga un estudio previo y una revisión de la letra de la canción para dar "rigor" a esta propuesta.

La portavoz de UP, Consuelo López ha hecho mención al decreto regional que regula los símbolos locales que dice en uno de sus artículos que queda prohibida la participación del himno sin el consentimiento expreso de la administración que lo registra, por lo que ha planteado las dudas sobre si los colectivos podrían usarlo sin permiso.

La concejala no adscrita Mar Díaz, que se ha abstenido, ha pedido que el asunto se quedara sobre la mesa para realizar una consulta previa a la población para conocer la opinión de los cacereños. Mientras, el concejal Teófilo Amores ha indicado que la propuesta recoge el sentir del pueblo y pretende hacerlo oficial.

MOCIÓN DE UNIDAS PODEMOS

El Pleno ha debatido también la moción presentada por Unidas Podemos (UP) para crear un consorcio metropolitano de transporte por carretera cuya misión sea cofinanciar, coordinar y gestionar el servicio de transporte de viajeros en la ciudad y el conjunto de siete municipios de su área. La propuesta sido aprobada con los votos a favor de la formación morada y el concejal no adscrito Teófilo y la abstención del resto de grupos políticos.

El concejal de UP Raúl Martín ha defendido esta propuesta que busca la creación de este consorcio para 2024 cuando concluya el actual contrato del servicio de transporte urbano en la capital cacereña. La idea es que formen parte de esta entidad la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial y los ayuntamientos de Cáceres, Aliseda, Arroyo de la Luz, Casar de Cáceres, Garrovillas de Alconétar, Malpartida de Cáceres, Sierra de Fuentes y Torreorgaz para favorecer el transporte público.

Se trataría de reunir bajo una sola autoridad administrativa, marca comercial, soportes de pago y sistema tarifario la movilidad del transporte colectivo por carretera de toda el área urbana de Cáceres.

El concejal de Servicios Públicos, Andrés Licerán, ha alabado el objetivo de la moción pero ha puesto reparos a las formas porque la competencia de los transportes interurbanos es de la Junta de Extremadura y los ayuntamientos no pueden crear un consorcio que "no sería viable ni legal".

Licerán ha recordado que la Administración regional ya está elaborando un plan de movilidad sostenible para implantar una intermodalidad entre las áreas metropolitanas y favorecer el uso de los transportes públicos.

A nivel local, ha subrayado las inversiones de más de 12 millones de euros que se recogen en la ciudad para favorecer carriles bici, aparcamientos disuasorios, y otras medidas de fomento del transporte público.

El concejal del PP Víctor Bazo ha criticado la moción porque genera "muchas dudas" sobre la competencia municipal en transporte interurbano, o sobre cuánto costaría llevar a cabo este consorcio metropolitano. Aunque comparte el fondo de la propuesta de fomentar el transporte público no apoya las formas ni el momento.

La portavoz de Cs, Raquel Preciados, también ha puesto en duda el fondo de la moción de UP por interferir en las competencias regionales y por no aclarar los costes que esto supondría para las arcas municipales, al tiempo que ha conminado al equipo de Gobierno a poner en marcha más medidas que favorezcan el uso del transporte público.

Por su parte, la edil no adscrita Mar Díaz ha explicado que la propuesta requiere de un estudio de viabilidad económica y conllevaría un el análisis de los pros y los contras y las consecuencias que tendría este consorcio en los recursos públicos.

El concejal no adscrito Teófilo Amores ha señalado que le parece adecuada la propuesta pero no el momento, a escasos dos meses de concluir la legislatura, y además se trata de una moción institucional que no compromete en su ejecución.