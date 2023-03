Las cofradías de Cáceres calientan tambores para afrontar la Semana Santa 2023

Ep.



Las cofradías de Cáceres calientan tambores para afrontar la Semana Santa de 2023, que arrancará el Domingo de Ramos, día 2 de abril, con la procesión de La Burrina, y concluirá el Domingo de Resurrección, día 9, en lo que se espera sea una de las mejores ediciones de la Pasión cacereña tras recuperar la total normalidad después de los dos parones de 2020 y 2021.



Este festejo, declarado de Interés Turístico Internacional, sacará a las calles 54 pasos en 24 desfiles que protagonizarán unos 12.000 cofrades pertenecientes a 17 cofradías, una de ellas, la de Jesús Despojado de sus Vestiduras, que se estrenó el año pasado con una imagen portada a doble costal, al estilo cordobés, y que este año cambia el recorrido, ya que saldrá desde la Parroquia de Fátima el Martes Santo a las 20,30 horas.



Se trata de una de las principales novedades de este año porque esta hermandad recorrerá algunas calles no frecuentadas por las procesiones cacereñas, como Gómez Becerra o la zona de 'los obispos'. Así, el cortejo con la imagen creada por los cordobeses Juan Jiménez y Pablo Porras en 2021 bajará por la calle García Plata de Osma para enfilar Gil Cordero, la avenida de España (pares), San Antón, San Pedro, Donoso Cortés, Pizarro, Soledad y plaza de Santa Clara, donde tendrá lugar una estación de penitencia a las puertas del convento.



Después enfilará la calle Hornos, Gallegos y plaza de San Juan para volver por San Antón y por los impares de avenida de España. Allí subirá por la calle Obispo Segura Sáez, girará por la calle Obispo Ciriaco Benavente, y cruzará San Pedro de Alcántara para llegar a Santa Joaquina de Vedruna. El desfile continuará por la calle Motril, Gómez Becerra, Hermandad, Gil Cordero, Rafael García Plata de Osma y se recogerá en la Parroquia de Fátima hacia las doce y media de la noche.



Otra de las novedades es que el Vía Crucis de la Cofradía del Espíritu Santo, Cristo del Humilladero y Ntra. Sra. de la Encarnación se celebrará el sábado 1 de abril, con lo que este acto litúrgico servirá de pistoletazo de salida a una Semana Santa que se presenta con unas "perspectivas extraordinarias", según ha indicado el presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales, Santos Benítez, en declaraciones a Europa Press.



De momento, la Semana Santa cacereña ha viajado este pasado fin de semana a Segovia donde ha sido presentada en esta ciudad Patrimonio de la Humanidad para dar a conocer la riqueza de sus pasos y sus cofradías. Cofrades y autoridades locales como el alcalde cacereño Luis Salaya han viajado a la ciudad castellana para difundir las bondades de la Pasión cacereña al ritmo de los sones de la Agrupación Musical Virgen de la Misericordia de Cáceres.



Ésta y la Banda del Cristo del Humilladero del Espíritu Santo son las dos únicas agrupaciones musicales vinculadas con las cofradías que persisten en la ciudad, que recurre a bandas de otras localidades para acompañar a sus pasos. También la Banda Municipal y la de la Sinfónica de la Diputación de Cáceres participan en algunos desfiles.



MÁS COFRADES Y LA PASIÓN VIVIENTE



Imágenes, andas, horquillas, hábitos, verduguillos, música... "ya está todo preparado", ha indicado Benítez, quien ha destacado que se ha notado un incremento de hermanos, sobre todo con la incorporación de jóvenes, lo que garantiza que no haya problemas para sacar los pasos a las calles. Unas calles que estarán a punto para recibir a miles de cacereños y turistas que esos días se desplazan a la capital para presenciar las procesiones.



Para ello, la Unión de Cofradías Penitenciales ha trasladado al ayuntamiento un informe completo con los recorridos de las procesiones para evitar obstáculos como árboles sin podar, obras o vallas, y se ha garantizado que, a partir del 2 de abril, "estará todo a punto" para acoger los desfiles procesionales. "Esperemos que el tiempo acompañe", ha deseado Benítez.



Otra cita importante del calendario cofrade cacereño será el jueves 23 de marzo cuando tendrá lugar el Pregón Oficial de la Semana Santa, que este año corre a cargo de Jorge Suárez Moreno. Será en el Gran Teatro a las 20,00 horas; y el sábado, día 25 de marzo, se celebrará el Vía Crucis de la Unión de Cofradías en la concatedral de Santa María.



También se disfrutará de una nueva representación de la Pasión Viviente, el jueves 30 de marzo, organizada por la Asociación Pasión Viviente de Cáceres que este año estrenará actor en el papel protagonista de Jesucristo, ya que Santi Senso no repite, y se incorpora una nueva escena de Jesús entrando en Jerusalén.



El cartel oficial de la Semana Santa de Cáceres 2023 es un dibujo de la cacereña Raquel Barrantes Carrero que lleva por título 'Nuestra Madre', y representa a la Virgen de Gracia y Esperanza, de la Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Expiración de la Arguijuela.



Esta imagen ilustrará la guía oficial que recoge todos los actos de la Pasión cacereña y que se presentará oficialmente el próximo sábado 18 de marzo, en el aula diocesana de la calle Clavellinas, a las 12,00 horas. En ese acto se entregará el premio 'Juventud Cofrade' a Marcos Sánchez Rubio, hermano de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y del Santo Entierro.



La Unión de Cofradías también tiene previsto, cuando pase la Semana Santa, hacer un homenaje a José Manuel Martín Cisneros, fallecido el pasado sábado, que fue presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales entre 2010 y 2016. Su mandato coincidió cuando en 2011 se logró el reconocimiento de fiesta de Interés Turístico Internacional, y también fue director durante décadas del Centro de Educación Permanente de Adultos de Cáceres.