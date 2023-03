La Junta apoyará la ampliación de la vida útil de Almaraz si así lo acuerdan las dueñas

Ep.



La Junta de Extremadura apoyará la ampliación de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz si las tres empresas propietarias de la instalación "se ponen de acuerdo" para solicitarlo a la autoridad competente, y siempre que ello se ajuste al Plan de Energía y Clima.



"La postura de la Junta de Extremadura no se ha movido ni un milímetro en este asunto. Nosotros esperamos que si las tres empresas se ponen de acuerdo, solicitan una ampliación de la vida útil de Almaraz, dentro del Plan de Energía y Clima la Junta de Extremadura lo apoyará y así se lo hará saber al Gobierno de España", ha espetado al respecto el portavoz del Ejecutivo extremeño, Juan Antonio González, en respuesta a una pregunta del PP este jueves en el Pleno de la Asamblea sobre la ampliación de la vida útil de la instalación nuclear.



"Esto depende de los tres propietarios, de las tres empresas propietarias de Almaraz. Son las tres empresas las que se tienen que poner de acuerdo y pedir la ampliación de la prórroga, con las inversiones que hay que realizar. Y llegados ese momento la Junta de Extremadura apoyará esa ampliación, como ya ocurrió en el año 2018, cuando el PP decía que la Junta enterraría la Central Nuclear en 2023", ha incidido González, quien ha recordado que se demuestra que dicha instalación "sigue abierta y con actividad".



PP



Por su parte, el diputado del PP Bibiano Serrano ha recordado que el pasado 3 de marzo la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, "en un acto de campaña electoral pagado con fondos públicos" durante la visita que realizó a Extremadura señaló que "la Central de Almaraz no se va a prorrogar".



Asimismo, ha reprochado que la Junta "no pinta nada" en este asunto pese a que el pasado 15 de septiembre en una propuesta de pronunciamiento del PP "se votó a favor por todos los miembros de la cámara a excepción de Unidas por Extremadura pedir y exigir la prórroga de la Central".



En este sentido, el diputado del PP ha incidido en que "las empresas (propietarias de la Central de Almaraz) sí se han pronunciado diciendo que sería factible renovarla y que ellos están por la labor", así como en que "los alcaldes (socialistas) en la comarca (de Campo Arañuelo) han mostrado su apoyo a que la central siga funcionando", motivos por los cuales ha pedido a la Junta de Extremadura que apoye la ampliación de la vida útil de la instalación nuclear de Almaraz.



COMPROMISO DE VARA EN 2018



"Las acciones las tiene que emprender las propietarias que son tres de la Central Nuclear de Almaraz y si las tres propietarias deciden ampliar la vida útil nosotros como venimos diciendo siempre desde la Junta de Extremadura lo apoyaremos", ha espetado también el portavoz del Ejecutivo regional, Juan Antonio González, en respuesta a una pregunta de Ciudadanos este jueves en el pleno de la Asamblea sobre las acciones que va a emprender dicha administración para prolongar la vida útil de la citada nuclear.



Al respecto, González ha recordado que en el año 2018 el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, decía que "mientras que no hubiera alternativa para Almaraz no se cerraría en 2023", y ha destacado que "hoy hay actividad en Almaraz porque hubo tres empresas, las propietarias, que se pusieron de acuerdo para pedir una prórroga".



"Pero además hoy alternativa en Campo Arañuelo", ha añadido, al tiempo que ha anunciado que, por ejemplo, el próximo martes se pondrá la primera piedra de una fábrica de cartones ondulados con una inversión de más de 30 millones de euros" en Navalmoral.



También ha recordado que este pasado miércoles el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó una ampliación del Plan de Interés Regional para que Expacio Navalmoral tenga otros 800.000 metros cuadrados más para que puedan llegar "más inversiones" y para que "pueda ampliarse, ojalá, la gigafactoría, que será una realidad sí o sí, y que es la mayor inversión empresarial que ha habido en la historia de Extremadura".



"Por tanto, se cumple lo que dijo el presidente en el año 2018. En estos momentos sigue habiendo actividad en Almaraz a pesar de que hubo una oposición de la derecha que no se lo creía, y además en estos momentos hay más proyectos, hay más alternativas y hay más posibilidades en Campo Arañuelo que nunca", ha recalcado el portavoz de la Junta.



"La diferencia es que nosotros en estos cuatro años de gobierno hemos puesto toda la carne en el asador para que vengan inversiones a Extremadura y para que haya perspectivas de futuro como las hay en Campo Arañuelo", mientras que Ciudadanos ha tenido "cuatro portavoces parlamentaria en la Asamblea". "Esa es la aportación que ha hecho Ciudadanos, todo un récord en el parlamentarismo autonómico", ha concluido González.



CIUDADANOS CREE QUE LA JUNTA ECHA "BALONES FUERA"



Por su parte, el diputado de Ciudadanos David Salazar ha pedido a la Junta de Extremadura que "haga lo que sea necesario para garantizar la forma de vida de la gente de Campo Arañuelo" a través del apoyo a la ampliación de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz por el "indudable impacto" de ésta en la zona.



Así, tras incidir en que el Ejecutivo autonómico del PSOE lleva "años" que va a ofrecer "una alternativa" a dicha central, ésta "no llega" y se limita a "echar balones fuera" cuando se le pregunta sobre si apoya o no la ampliación de la vida útil de la citada instalación nuclear.



En este punto, Salazar ha subrayado que el propio presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, dijo en su momento que su ejecutivo se pronunciaría "cuando la propiedad dijese algo", una cuestión que ya se ha producido --recuerda-- pero ante lo que la Administración autonómica vuelve a "echar balones fuera".



"La propiedad ya lo ha dicho (que desea la ampliación), ¿ahora qué tiene que ser las tres (propietarias)? ¿Y luego qué será, que el que tiene la llave de la cancela de la central también lo diga?", se ha preguntado irónicamente el diputado de Ciudadanos, quien ha considerado que en este asunto de la ampliación o no de la vida útil de la Central de Almaraz a la Junta "lo que le importa es no molestar en Madrid".



Con ello, ha lamentado que el Ejecutivo autonómico de Fernández Vara lo que está haciendo es arrojar "incertidumbre" sobre el futuro de dicha central nuclear. "Vuelven a tapar la cabeza, a echar balones fuera", ha reprochado el diputado de Ciudadanos al PSOE en Extremadura.