El Gobierno remarca su "apuesta clara" por la gigafactoría de baterías en Navalmoral

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha remarcado la "apuesta clara" del Ejecutivo central por el proyecto de la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata (Cáceres) de cara a la segunda convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico en la que está "trabajando".



Así, en una entrevista este viernes en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" a la sociedad extremeña porque el Gobierno central "ha hecho una apuesta clara" por dicha gigafactoría "para acompañarles en el desarrollo de esta nueva tecnología que va a ser una oportunidad para el país" (las baterías de litio).



"Sí, sí, sí. Estamos trabajando en esa segunda convocatoria (del PERTE del vehículo eléctrico)", ha espetado Rodríguez, quien ha lanzado "un mensaje de tranquilidad a la sociedad extremeña" en el sentido de que "el vehículo eléctrico es una apuesta del Gobierno, hay más de 4.000 millones de euros a disposición de los fondos europeos para este proyecto, se han licitado ya 2.000 pero está pendiente esa segunda convocatoria".



"Y el Gobierno ha hecho una apuesta clara por esta localización, por esta inversión, para apoyarles, para acompañarles, como hemos hecho también con la fábrica de diamantes, para acompañarles en el desarrollo de esta nueva tecnología que va a ser una oportunidad para el país", ha añadido sobre la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata.



CENTRALES NUCLEARES



Por otra parte, preguntada sobre la reclamación de la Sociedad Nuclear Española al Gobierno central para que se alargue la vida de las nucleares, Isabel Rodríguez ha recordado que "el cierre de las centrales nucleares en España fue acordado por las empresas del sector con esa apuesta de país, sabiendo que España estaba dispuesta a liderar otro modo de producción energética que sea más sostenible, que sea más verde, que nos dé mayor autonomía, que también cuide de este planeta al futuro", y ha incidido en que "ese acuerdo está firmado, está sellado, no ha habido ningún cambio y por tanto los plazos permanecen vigentes".



"La mayoría de esas empresas que participaban en estos proyectos nucleares ya están con sus proyectos en relación a las energías verdes, a las energías renovables, ese acuerdo está firmado, está sellado, no ha habido ningún cambio y por tanto los plazos permanecen vigentes", ha incidido.



En este punto, ha reconocido que "habrá quien defienda otros intereses en el ámbito de la defensa de las energías nucleares" pero "no es el caso de este Gobierno que con absoluta claridad apuesta por las energías verdes, por las energías renovables que van a ser la auténtica oportunidad para Extremadura", ha dicho.