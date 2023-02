Cáceres albergará el I Encuentro Hispano-Brasileño sobre práctica jurídica

Expertos de España y Brasil participan los días 1, 2 y 3 de marzo en el I Encuentro Hispano-Brasileño sobre práctica jurídica que tendrá lugar en el complejo cultural San Francisco de Cáceres, donde se analizará la incidencia de las nuevas tecnologías en el ámbito judicial de ambos países.

Así pues, una treintena de especialistas expondrán en conferencias y mesas redondas los nuevos retos que se plantean en una sociedad digitalizada con procesos judiciales electrónicos.

La necesidad de la presencia física del juez, el acceso a la justicia, los riesgos de ataques tecnológicos, las pruebas digitales, la cooperación internacional, la privacidad o la inclusión digital serán algunos de los temas que se tratarán en esta cita hispano-brasileña.

En concreto, el análisis de las diferentes situaciones que se plantean servirá de gran ayuda a la Administración de Justicia de ambos países, y también resultará beneficioso para la actividad extrajudicial de los abogados en sus despachos y en sus relaciones con las personas que representan.

Este primer Encuentro Hispano-Brasileño, que nace con vocación de continuidad, pretende ser el semillero de futuras investigaciones o estudios que despejen nuevos horizontes en el acceso a la justicia, instrumentalizando de forma más efectiva las aportaciones tecnológicas en desarrollo.

A título honorífico lleva el nombre de Lorenzo Lebrón de Quiñones, magistrado en Las Indias en el siglo XVI, extremeño nacido en Guadalupe que se destacó por su celo en la aplicación de la legislación española de su época, Leyes de Indias protectora de la población indígena.

La cita está organizada por la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y el Consejo General del Poder Judicial, junto a Tribunales de Justicia de Brasil, según informa la organización en una nota de prensa.

INAUGURACIÓN Y PARTICIPANTES

De este modo, será inaugurado el 1 de marzo a las 16:00 horas en el Complejo Cultural de San Francisco de Cáceres con la asistencia de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena Aragón.

Durante tres días, en sesiones de mañana y tarde, participarán especialistas de primer nivel en la aplicación y desarrollo tecnológico en el ámbito judicial, así como jueces, magistrados, abogados y docentes de diferentes universidades, como las de Vigo, Valencia, Cataluña y Extremadura.

Entre los participantes se encuentran Francisco Antonio Bellón Molina, secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha; Carlos Córdoba Fernández, jefe del Área de Centros de Operaciones de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional de España; y Francisco La Moneda, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura.

Además de Iñaki Vicuña de Nicolás, director del Centro de Documentación Judicial (Cendoj); Marco Antônio de Freitas, juez del Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (Mato Grosso do Sul); o Marcello Mancilha, juez del Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Espírito Santo), entre otros muchos.

Clausurará el encuentro Aitor Cubo Contreras, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia el 3 de marzo a las 18,45 horas. El Encuentro Hispano-Brasileño de Práctica Jurídica: Tecnología y Sistema Judicial cuenta con la colaboración y el apoyo del Consejo General del Poder Judicial, la Diputación Provincial de Cáceres, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Grupo Pai SEJ 447, Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, el Ministerio de Justicia de España, Cajalmendralejo y Fundación CB.