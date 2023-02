El alcalde de Cáceres confía en que obras del proyecto budista comiencen a finales de 2023

El alcalde Cáceres, Luis Salaya, se ha referido este jueves a las declaraciones del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, sobre la declaración de impacto ambiental para la estatua del Buda.

Así pues, el primer edil cacereño ha confiado en que las obras del proyecto budista puedan comenzar a finales de este año o principios del que viene, que es lo que quiere el Ayuntamiento y los promotores.

Además, para el regidor municipal, "esto demuestra que el proyecto era real y posible, y que se podía hacer ahí, y eso es extraordinariamente importante porque cada vez que se plantea un proyecto parece que es algo lejano e imposible, y además tenemos siempre a los agoreros que están pronosticando que nada va a salir adelante y a salir mal".

Así pues, Salaya considera que "es un día para felicitarnos y para pedir a los que siempre prevén las malas noticias que se alegren también por las buenas", tal y como informa el Ayuntamiento cacereño en una nota de prensa.

En cuanto a la redelimitación de la Zona Zepa, el primer edil cacereño ha manifestado que "es un proceso más largo, en esta primera fase nos permite arrancar ya con la construcción de la estatua, y para que pueda hacerse el complejo completo, que es lo realmente interesante, tiene que salir adelante el proyecto de la Junta de Extremadura".

"Para nosotros es muy importante no sólo por este proyecto sino porque Cáceres tiene la Zepa muy en el límite del casco urbano, lo que impide muchas veces el crecimiento de la ciudad. Y lo que se pide con este proyecto es lo mismo que están planteando la Junta de Extremadura y la Asamblea, que las zonas que no merecen esta calificación dejen de serlo y se intercambien por otras como las que hemos propuesto en la Sierra de San Pedro que sí merecen esa protección y no la tienen", ha remarcado.

Por último, Salaya ha señalado que "no sabemos cuánto va a durar y creo que será menos de lo que estamos pensando, y saldrá adelante". "Desde la Junta de Extremadura se ha hecho un trabajo muy riguroso y los argumentos que se plantean son razonables y debería salir adelante en unos plazos razonables", ha sentenciado.