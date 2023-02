Constituida la Asociación Red Provincial de Centros Circular FAB impulsada por Diputación

El presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, acompañado del diputado de Innovación y Provincia Digital, Santos Jorna, y alcaldes y representantes de los municipios de Arroyo de la Luz, Miajadas, Moraleja, Trujillo y Valencia de Alcántara han firmado este martes el acta fundacional de la Asociación Red Provincial de Centros Circular FAB.



En concreto, se trata de una asociación formada por la propia Diputación de Cáceres y los ayuntamientos de las localidades donde actualmente se ubican los laboratorios para la innovación social, la transformación digital, la economía circular y la lucha contra el reto demográfico, denominados Circular FAB.



Así pues, los primeros cinco Circular FAB abiertos en la provincia junto con el espacio El Círculo, gestionado por Telefónica, que funciona como centro de referencia en Cáceres capital, conforman una red provincial de espacios de creación que sirven de motor al emprendimiento, la innovación social y la doble transición digital y ecológica.



El presidente ha felicitado al Área de Innovación y Provincia Digital de la Diputación "por el acierto en el proyecto" y por los datos que se desprenden del primer año de funcionamiento de estos cinco primeros centros, en los que se han llevado a cabo más de 1.000 actividades y por donde han pasado más de 4.000 personas, tanto emprendedores como desempleados, estudiantes, etcétera.



Carlos Carlos ha anunciado que este año saldrá una nueva convocatoria para la creación de seis centros más, que se ubicarán en otras tantas localidades, de más de 5.000 habitantes y menos de 20.000, aunque no ha adelantado cuáles serán.



"Antes los analfabetos eran los que no sabían leer ni escribir, ahora somos los que no estamos inmersos en las nuevas tecnologías, por lo tanto es una herramienta indispensable, y en ella vamos a seguir trabajando, teniendo, además, siempre en mente saber llevar esta red a municipios pequeños para que puedan contar con nuevas tecnologías y tener la posibilidad de la digitalización, poder aplicarla a cualquier campo productivo, a empresas, y contribuir al reto demográfico, a la lucha contra la despoblación", ha argumentado.



GOBERNANZA



Por su parte, el diputado Santos Jorna ha explicado la importancia de la formalización de esta asociación, que la ha definido con una palabra: gobernanza.



"Creíamos que era imprescindible que los centros se gobernaran de manera autónoma con la colaboración siempre, claro está, de la Diputación, pero trabajando en red", ha explicado Jorna.



Ahora mismo cada centro cuenta con un espacio cedido por los ayuntamientos, una persona también por parte del ayuntamiento, y un dinamizador que aporta la diputación cacereña a través del acuerdo con las Universidades Populares, "pero todo esto es el trabajo interno y faltaba la unión, el lazo entre cada Circular FAB", ha apuntado el diputado.



"En este sentido, nos parecía que la mejor vía era la formalización de una asociación que una a los municipios y a la Diputación de Cáceres para que lo que hagamos sea un trabajo que nos represente", ha añadido.



Así pues, el modelo de gobernanza de la Red Circular FAB se completa con la constitución oficial de la asociación Red Provincial de Centros Circular FAB, cuyos estatutos fueron ya aprobados por el Pleno de la Diputación de Cáceres en sesión ordinaria de 27 de octubre de 2022.



Esta asociación posibilitará la participación y el intercambio de conocimientos entre los agentes públicos que actúan como promotores de la misma, para tender redes de colaboración y elaborar proyectos conjuntos que garanticen la sostenibilidad (social, ambiental y económica) de este modelo de innovación social y territorial, según informa la Diputación cacereña en una nota de prensa.



LOS CIRCULAR FAB



Estos espacios "hoy ya son de sobra conocidos", ha afirmado el diputado, "gracias al trabajo que se ha venido haciendo en este primer año", unos espacios que se configuran como un nuevo instrumento de transferencia para la valorización de productos, la maduración de tecnologías y actividades de experimentación, así como la "fabricación de empleos" que permitan evaluar el potencial de la tecnología generada y potencialmente transferible a otros centros, del diseño colaborativo y de la innovación con los agentes productivos.



Son espacios en los que personas desempleadas, emprendedoras, estudiantes, profesorado, investigadores, artesanos, trabajadores, asociaciones y empresas colaborarán mediante el uso de tecnologías digitales compartiendo conocimientos y soluciones que den respuesta a necesidades sociales globales desde los propios municipios.



Esta red provincial de centros Circular FAB está ayudando a las poblaciones de la provincia, y especialmente a las del ámbito rural, generando nuevos proyectos emprendedores y fijando la población al territorio. En paralelo, se persigue la democratización del uso de las tecnologías basadas en fabricación digital, al tiempo que fomentan el aprendizaje de competencias nucleares para el siglo XXI (soft skills) y de competencias digitales.