Aprobada la propuesta para recuperar actividad de Cirugía Vascular y Angiología en Cáceres

Concretamente, el PP instaba a la Junta de Extremadura a recuperar y reanudar, de forma inmediata, la actividad ordinaria del Área de Cirugía Vascular y Angiología del Hospital Universitario de Cáceres.



La iniciativa, defendida en el pleno de la cámara legislativa de este jueves por la diputada 'popular' Pilar Pérez, ha contado con el apoyo unánime del Grupo Parlamentario Socialista, Popular, Ciudadanos y Unidas por Extremadura.



En su intervención, Pérez ha recordado que han sido múltiples las iniciativas y preguntas realizadas desde los grupos de la oposición en esta legislatura para buscar una solución al cierre de dicho servicio en la provincia de Cáceres, aunque el resultado ha sido que el Gobierno socialista ha sido "incapaz" de recuperarlo.



Además, se ha referido a que en el verano de 2019, el Servicio Extremeño de Salud (SES) decidió cerrar durante un mes el Servicio de Cirugía Vascular y Angiología en la provincia de Cáceres y ha mostrado su pesar ante el hecho de que, tres años más tarde, el "cartel de cerrado" se mantenga y los pacientes se sigan viendo obligados a tener que desplazarse a la ciudad de Badajoz para ser atendidos en consulta o para ser operados.



De esta forma, ha apuntado que el 25 de agosto de 2019 el SES mantuvo el cierre al señalar que no había especialistas para dar un buen servicio, tras lo que se cerró el servicio y dos interinos se quedaron sin trabajo.



En este sentido, la diputada del PP se ha referido a que el cierre de este servicio ha generado un "profundo malestar" entre los pacientes en la provincia de Cáceres, ya que, a lo largo de los años, se han visto privados de la cercanía de este servicio en su hospital, a lo que ha añadido que ha habido pacientes que "no han sido, ni siquiera, atendidos".



No obstante, ha sostenido que la sanidad privada trata en Cáceres a más de 1.000 pacientes de vascular al año tras el cierre del servicio, derivando a clínicas cacereñas las patologías menos graves, ya que para el resto hay que ir a Badajoz.



Ante ello, Pilar Pérez ha criticado que el SES haya "desmantelado" el área de Angiología y Cirugía Vascular, ubicada en el Hospital Universitario de Cáceres, "incapaz de solucionar los problemas de organización que sufría" y no baraja recuperar el servicio "a corto plazo".



La clausura de dicho servicio provocó, ha dicho, que, desde que dejara de funcionar, esta especialidad es la que más lista de espera tiene de toda la comunidad autónoma, ya que todos los enfermos se concentran ahora en Badajoz y el servicio, allí, no tiene capacidad para dar respuesta a toda la región.



TURNO DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, la diputada socialista, María de la Cruz Buendía, ha recalcado que el cierre del servicio de Cirugía Vascular y Angiología en Cáceres no es "definitivo" y la Consejería de Sanidad trabaja para su apertura.



Así, ha recordado que el cierre se debió a, entre otras causas, a que en su momento no se podía asegurar los niveles de seguridad clínica y universalmente aceptados por la "merma de la calidad asistencial objetivada", a lo que se unió que la Consejería de Sanidad se encontró con "graves dificultades" para cubrir las bajas laborales por la inexistencia de cirujanos especialistas en las bolsas de empleo.



De esta forma, agotadas todas las posibilidades de reconducir la situación y en pro de garantizar la calidad asistencial de los pacientes, se tomó la decisión de cerrar el servicio y reubicarlo en el Hospital Universitario de Badajoz, ha expuesto la diputada.



Por ello, aunque Buendía ha reconocido que "todo es mejorable", ha incidido en que la realidad es que faltan especialistas, algo que es "causa directa" de la gestión del gobierno del PP, ha dicho.



Por su parte, el diputado de Ciudadanos, José María Casares, ha incidido en que la mayoría de las propuestas en este sentido han sido presentadas por su grupo, a quien le ha "faltado hacer el pino puente".



En este sentido, ha lamentado que no haya habido voluntad política de cumplir con las iniciativas aprobadas y ha lamentado que los ciudadanos de la provincia de Cáceres sean distintos a los pacenses en cuanto a la atención de esta especialidad, ya se que se ven obligados a hacer un peregrinaje.



También ha criticado la elevada cifra de personas que se encuentran en lista de espera en la especialidad de Cirugía Vascular y Angiología, que, tras el cierre del servicio en Cáceres, no ha hecho más que crecer.



Por ello, ha concluido que, existen motivos suficientes para reabrir esta especialidad, ya que lo necesitan los cacereños y los extremeños, toda vez que se ha acumulado una lista de espera que ha "colapsado" el servicio.



Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha afeado que una medida que iba a ser temporal se esté prolongando en el tiempo y vaya a pasar la legislatura sin poder contar con un servicio de Cirugía Vascular y Angiología en Cáceres mientras se producen derivaciones a la sanidad privada.



Macías también se ha referido a que su formación apoya la petición de recuperar la actividad en el servicio pero ha considerado que el "quid de la cuestión" está en por qué no hay cirujanos de vascular en Extremadura.



En este punto, ha recordado que en septiembre de 2018 se convocó la primera plaza de formación sanitaria especializada en la región de dicha especialidad, la cual se dio en mayo de 2019 por lo que, teniendo en cuenta que el programa dura cinco años, terminará en 2024 esa formación.



Y, Macías ha recalcado que se cuestiona por qué si en la sanidad pública no se consigue que haya especialistas éstos sí desempeñan su labor en la privada, por lo que ha planteado investigar si se cumple la ley de incompatibilidades.