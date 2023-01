El alcalde de Cáceres asegura que la ayuda a domicilio no se suspende

Ep.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha asegurado que el servicio de ayuda a domicilio no se va a suspender ya que se han prorrogado los contratos de las 69 personas que trabajan a través del plan de empleo social para que sigan prestando el servicio, y ha acusado al PP de "engañar a los mayores" y de desplegar "una campaña de noticias falsas" sobre este asunto, por lo que le insta a que pida "perdón" por "meter miedo" a los usuarios.



Salaya se ha lamentado de que el PP lleve "varias semanas sembrando una alarma en las personas mayores" para hacerles creer que se va a suspender el servicio de ayuda a domicilio, por lo que muchas familias incluso se han organizado para cubrir los huecos para atender a sus familiares.



"Llevamos mucho tiempo trabajando para evitar que se suspenda el servicio", ha recalcado el regidor, que ha anunciado que se ha firmado la prórroga para alargar los contratos de las personas que trabajan en este servicio a través de los planes de empleo de la Junta de Extremadura, que hay que convocar cada periodo, lo que hace que se produzca un vacío de personal en algunos puestos municipales entre una convocatoria y otra.



Así, el regidor cacereño ha insistido en que ya se han prorrogado los contratos de los empleados de la ayuda a domicilio y al mismo tiempo se han inciado los procesos de selección de personal en este servicio y en otros para que "el personal nuevo se incorpore en el menor tiempo posible"



"Esto es muy importante porque el servicio de ayuda a domicilio no se va a suspender", ha reiterado Salaya que ha arremetido contra el PP porque "engañar a los mayores y meterles miedo con intereses electoraes es muy cruel y una sinvergonzonada", ha dicho.



Al respecto, se ha lamentado de que muchos usuarios se han creído que la semana que viene no van a ir a sus casas las personas que les ayudan e, incluso, hay familias que han empezasdo a organizarse para cubrir el hueco que dejaba la ayuda a domicilio que "no va a suspenderse", ha insistido.



Por ello, ha criticado el "alarmismo" que ha generado todo esto y ha calificado de "noticias falsas" la información que ha corrido por las redes sociales respecto a que se iba a suspender el servicio. "Las campañas de noticias falsas son muy poco éticas y muy complicadas de gestionar", ha señalado el regidor.



Asimismo, ha recordado que en anteriores legislaturas el servicio de ayuda a domicilio "se ha interrumpido todos los años" y ha dejado de interrumpirse cuando el PSOE llegó al gobierno local. "Por eso me gustaría que quienes han desplegado una campaña de noticias falsas asustando a las personas mayores pidieran perdon por haberles metido miedo por una cosa que no iba a pasar", ha subrayado.



Lo que sí ha dejado de prestarse es el servicio de cátering a los usuarios de la ayuda a domicilio porque se trataba de un programa piloto con fecha de caducidad. No obstante, debido al éxito que ha tenido, se pondrá en marcha de nuevo como un servicio permanente con dotación presupuestaria propia.



RESTO DE PERSONAL



Respecto al resto de contratos que se realizan a través de los planes regionales de empleo para cubrir puestos en otras dependencias municipales como casas de cultura, polideportivos o centros turísticos, el alcalde ha dicho que se irán recuperando estos puestos de trabajo "en plazos muy breves".



"Trabajamos para que no se interrumpan los servicios y los que se interrumpan serán muy pocos y, además, se han interrumpido siempre y desde que gobernamos hemos empalmado muy bien los tiempos para que no ocurriera mucho tiempo", ha defendido.



Salaya ha mostrado su deseo de que estos puestos se puedan cubrir con personal propio y que tengan un uso más flexible para que sean los mismos usuarios los que gestionen los servicios como ya ha pasado con el Espacio para la Creación Joven y los locales de ensayo, ya que hay organizaciones que piden hacerse cargo de sus propias actividades.



"Esto no es nuevo porque yo, con 16 años, tuve una llave del Consejo Local de la Juventud que estaba en la Casa del Mayor y no pasó nada", ha espetado el regidor, que reconoce que esta no es la fórmula que desean los trabajadores municipales pero es una idea que se baraja para que los colectivos que usan esos espacios públicos sean los que gestionen su funcionamiento.