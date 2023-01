Turismo contra la despoblación, la propuesta de “La Vera para Vivir”

Una nueva estrategia que da así sus primeros pasos bajo una idea que nace como resultado de décadas de trabajo y especialmente tras el punto de inflexión provocado por la pandemia en el que mucha gente tiene la necesidad de vivir, algo que ha provocado que el mundo rural se ponga de moda al volver a los pueblos.

“Fuimos pioneros en la incorporación al sector del turismo, hoy marca de gran experiencia entre empresas y ciudadanos”, ha afirmado la presidenta de la Mancomunidad de la Vera, Lola Paniagua.

Además, ha explicado que “la gran implantación de alojamientos rurales es toda una seña de identidad, así como un orgullo y garantía la puesta en valor de nuestra naturaleza”.

Por ello, esta estrategia marca “un antes y un después” con el que “queremos volver a ser pioneros en la visión del turismo para luchar contra la despoblación que es el mayor reto al que nos enfrentamos”. “

Paniagua ha subrayado que “ésto significa que no nos conformamos con alcanzar las dos noches de pernoctaciones o a vencer la estacionalidad. Aspiramos a aunar todos nuestros recursos para ponerlos no sólo a disposición del turista que desea conocernos, sino a disposición de todas aquellas personas o familias que buscan no un destino de fin de semana o de puente, sino un nuevo destino en sus vidas”.

Para ello, desde la Mancomunidad, han puesto en marcha un documental producido por Ser o no Ser Comunicación y dirigido por el periodista y embajador de esta campaña, Juan Pedro Sánchez, en el que ciudadanos venidos de fuera han explicado su experiencia en la comarca.

“No nos estamos inventando nada, simplemente con “La Vera para Vivir” venimos a contar lo que ya está pasando. Historias de personas de otros lugares de fuera de la región y de España que encuentran en la Vera un lugar idóneo para desarrollar un proyecto empresarial, para criar a sus hijos, para pasar sus días de jubilación como ya hiciera Carlos V o bien para afrontar un proceso tan personal e íntimo como es un proceso de transición de género”, ha explicado Juan Pedro.

Como la historia de Eric Méndez, un catalán que vivió durante muchos años en el Valle de Arán y desarrolló su profesión en las montañas de los Pirineos y que hace 7 años conoció la comarca de La Vera. “Conocí la Vera hace 7 años de manos de mi pareja y la verdad fue una experiencia increíble.

En Madrid, se conoce mucho, pero en la otra punta de la península no tenemos ni idea del tesoro que hay aquí. Llegué y me enamoré del sitio. Y a partir de ahí empezamos a pensar que era un sitio para vivir”, ha explicado Méndez.

Además, afirma que “la pandemia y el nacimiento de un niño fueron definitivos para decidir que queríamos vivir aquí”. Todo ello, a pesar de tener ambos en la pareja trabajos estables. Pero aquí encontraron la posibilidad de hacer realidad su proyecto.

“Echaba de menos en la Vera senderos ciclables para ir en bici así que me puse manos a la obra, presenté un proyecto al Ayuntamiento y recuerdo un mensaje. Aquello que propusiese tenía que aportar algo al territorio, a la gente. Después de 5 años ahí están los primeros senderos rehabilitados, gente del pueblo paseando, chicos comprándose bicis, gente que tenía la bici aparcada y la ha vuelto a coger”. Como ha dicho el propio Eric, “este es el principio de mi historia”.

Por último, el director general de turismo, Francisco Martín, que también ha dicho tras conocer esta nueva campaña de turismo, que “no nos debemos dejar impresionar ni nos deben cegar las grandes inversiones”, porque dice “lo pequeño es hermoso, las pequeñas empresas son hermosas, las pequeñas experiencias de vida y trabajo son valiosas como la de Eric”.

Un acto en el que también ha estado presente el vicepresidente de la Mancomunidad de la Vera y alcalde de Pasarón, Samuel Martín, el alcalde de Jaraíz de la Vera, Luis Miguel Núñez, el alcalde de Garganta la Olla, Antonio Muñoz, el alcalde de Aldeanueva de la Vera, Francisco García.