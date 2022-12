Diputación valora destinar fondo contingencia a ayudas a municipios afectados por lluvias

Ep.



La Diputación de Cáceres valorará destinar parte del fondo de contingencia, consignado en los presupuestos de 2023 con un millón de euros, a ayudas para los municipios de la provincia que se han visto afectados por las persistentes lluvias de la borrasca Efraín la semana pasada.



El portavoz del equipo de Gobierno, Álvaro Sánchez Cotrina, ha señalado este jueves que se podría tener en cuenta esta posibilidad aunque ahora mismo "no hay previsto nada", ya que el ejercicio presupuestario de este año está a punto de cerrarse y habría que esperar a los próximos presupuestos para activar esa línea de ayudas.



Sánchez Cotrina ha recordado, no obstante, que la Junta de Extremadura ya ha anunciado que va a habilitar un crédito de 4 millones de euros que se pondrá a disposición de las personas que hayan sufrido daños en sus propiedades por los efectos del temporal Efraín.



El portavoz ha incidido en que ahora lo primero es hacer balance de los daños ocasionados por las inundaciones, evaluar esos daños y ver con qué ayudas se puede contar de las diferentes administraciones". "Pero no nos apartamos para poder ayudar en el caso de que se necesitan esas ayudas", ha concluido.



Sánchez Cotrina ha respondido así a preguntas de los medios sobre este asunto en la rueda de prensa anterior a la celebración del Pleno ordinario del mes de diciembre, el último del año de la institución provincial.



Cabe recordar que la tormenta provocó numerosos daños en la provincia de Cáceres debido a desbordamientos de ríos y arroyos. Los municipios más afectados por las inundaciones han sido Zarza de Granadilla, Madrigalejo, Coria y Valdeíñigos, entre otros.