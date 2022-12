El PP confirma a Rafael Mateos como candidato a la alcaldía de Cáceres

Ep.



El presidente del PP en Cáceres y portavoz del grupo Popular en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha sido propuesto este viernes por la presidenta del PP en Extremadura, María Guardiola como candidato a la alcaldía de Cáceres en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.



La formalización de este hecho ha tenido lugar en la sede cacereña del PP, en un acto ante los medios de comunicación que ha contado también con la asistencia del presidente provincial del partido Laureano León, entre otros. La propuesta ya ha sido elevada al Comité Nacional del PP, que deberá ratificarla.



Mateos ha asegurado que su "prioridad absoluta" son los cacereños, por lo que junto a ellos quiere construir el camino a la alcaldía que ha calificado como "un reto apasionante, intenso y enriquecedor" en el que lleve muchos años trabajando y en el que se va a volcar más aún si cabe.



En esta línea, se ha comprometido a volcar todo su bagaje político, que le ha permitido conocer a la perfección los entresijos del Ayuntamiento, saber organizar eventos multitudinarios o gestionar crisis como los temidos desembalses del Guadiloba, entre otros, "en la construcción de una ciudad ambiciosa y con futuro".



"Quiero que Cáceres recupere la ilusión. Quiero que Cáceres sea capaz de pensar en grande", ha subrayado puntualizando que para ello "no valen parches", sino que es preciso diseñar "un proyecto de ciudad sólido, ambicioso pero realista, que entienda la ciudad tal y como es ahora, con todos sus barrios, sus pedanías y sus particularidades. Con la grandeza de su patrimonio, pero también con unas posibilidades infinitas de innovar y de romper con lo de siempre".



UNA CIUDAD DESMOTIVADA



En este sentido ha resaltado que "lo de siempre ya lo conocemos y ha dado como resultado una ciudad en cierto modo desmotivada de la que nuestros jóvenes se marchan porque no encuentran opciones".



Por ello, ha asegurado estar convencido de que "se pueden hacer las cosas de una manera muy diferente" y en esa dirección se compromete a trabajar porque cree firmemente "que la reactivación de Cáceres es urgente". Una idea que se percibe en la calle y que se refleja en las encuestas que maneja el PP, tal y como ha comentado.



"Una ciudad no se construye solo de una agenda cultural publicada en Facebook. Se construye entre todos. Con todos. Estoy convencido de que solo así Cáceres recuperará la ilusión y la luz que merece", ha añadido.



Se trata de la segunda vez que Mateos es el candidato del PP en Cáceres, ya que lo hizo en las elecciones de 2019 tras la decisión de que la hasta entonces alcaldesa Elena Nevado no encabezar la lista 'popular'.



Preguntado por este asunto, ha señalado que aquella candidatura se decidió "escasamente" un mes antes de las elecciones pero ahora se trata "de un proyecto consolidado" en el que el PP lleva trabajando en los últimos cuatro años. "Yo tengo cuatro años más de experiencia y el proyecto es más reposado y más madurado", ha señalado.



Respecto al equipo que le va a acompañar, Mateos no ha querido avanzar nombres, pero ha adelantado que "estarán las mejores personas" porque hay mucha personas que quieren formar parte del proyecto del PP y se conformará "el mejor equipo para la ciudad", ha sentenciado. En cuanto a los resultados, las encuestas que maneja el PP dan "buenas perspectivas" de resultados, ha asegurado Mateos, que ha añadido que "la ciudad quiere un cambio" y "el PP está en crecimiento".



"El PP sale a ganar las elecciones y a por la mayoría absoluta", ha dicho Mateos, que asegura que cuando se conozcan los resultados se verá si es necesario realizar pactos con otras formaciones políticas, aunque los 'populares' confían en gobernar en solitario la ciudad de Cáceres.



Por su parte, la presidenta del PP en Extremadura María Guardiola ha destacado que "la esperanza de Cáceres es Rafa Mateos", capaz de diseñar "el mejor proyecto para la ciudad".



"Estoy segura de que se va a confirmar en las urnas lo que escuchamos en la calle y es que los cacereños quieren una ciudad que despegue y que no se quede estancada", ha subrayado Guardiola. "Salaya y Vara no responden al impulso que necesitan los cacereños", ha dicho la presidenta, al tiempo que ha alabado la capacidad de trabajo de Mateos.



"Nadie habla mal de él" y "es un compañero que engrandece la labor política", ha concluido la presidenta 'popular', que ha calificado a Mateos como una persona "empática" a la que le preocupan los problemas de la gente.