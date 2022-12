El embalse del Guadiloba alivia en dieciséis horas lo relativo a siete meses de trasvase

Ep.



El embalse de Guadiloba que abastece de agua a Cáceres ha desembalsado en unas dieciséis horas lo correspondiente a unos 7 meses de trasvase desde el río Almonte, es decir, unos 6,6 hectómetros cúbicos sobre una capacidad del pantano de 20 hectómetros cúbicos, lo que supone que ha aliviado un 33% del total que puede embalsar.



Las compuertas laterales, que se abrieron sobre las once de la mañana de ayer tras alcanzar el 85% de capacidad, se empezaron a cerrar sobre las tres de la mañana hasta que el embalse alcanzó el 80%, pero no se descarta que se vuelvan a abrir porque continúa la alerta amarilla por lluvias en la ciudad y la previsión es que siga recibiendo agua.



Así lo ha señalado el alcalde cacereño Luis Salaya que ha indicado que tras la complicada jornada de ayer la situación de la ciudad ahora es de "normalidad" pero continuarán las medidas de seguridad hasta que remita la tormenta porque "lloverá sobre mojado".



Salaya ha defendido la forma en la que se ha hecho el desembalse ya que "ha funcionado" al realizarse de forma constante con láminas de agua sin provocar graves avenidas en las huertas.



En cuanto a la Ribera del Marco, también ha recuperado la normalidad pero quedan los restos del arrastre de correntías, aunque ha vuelto a negar que se mezclen las aguas residuales con las pluviales y achaca la basura que aparece en el cauce a lo que se almacena en las huertas como garrafas, maderas y otros enseres, y las toallitas aparecen porque algunos edificios del entorno "conectaron al colector de aguas pluviales en lugar de al de aguas residuales" y "ése es el verdadero problema".



Por lo que ha defendido que las aguas "pueden estar contaminadas pero en una proporción mínima" porque hay un tanque de tormenta que sirve para cuando las aguas pluviales van a desbordar el sistema se desborden por ahí, ha explicado Salaya, que ha añadido que la red de saneamiento de Cáceres "no es perfecta pero tampoco tercermundista, ni mucho menos", por lo que ha insistido en que las aguas grises siguen pasando por la EDAR y son las aguas pluviales las que desbordan la rivera.



Respecto a la queja de los hortelanos de que la mala canalización del agua tras la construcción de la Ronda Sureste también provoca inundaciones en El Marco, el alcalde ha señalado que desconoce cómo se han canalizado las obras de esta ronda pero ha recordado que en esta carretera no se han provocado balsas de agua ni ha sido afectada por la lluvia, aunque ha reconocido que las correntías sí bajan de forma más brusca de la montaña por la propia construcción de esta infraestructura.



Asimismo, ha reprochado que se han dado ya "cuatro versiones diferentes" sobre la causa de las inundaciones de las huertas de la Ribera del Marco, pero ha defendido que unos días antes se había procedido a hacer una limpieza del cauce natural y ha anunciado que, cuando pase todo esto, hablará con los hortelanos para que den su opinión pero, hasta entonces, "vamos a seguir escuchando a los ingenieros de aguas".



PARQUES CERRADOS



En cuanto a las medidas preventivas, los parques perimetrados que se han abierto unas horas durante la mañana pero se volverán a cerrar si es necesario, y el Parque del Príncipe no se ha reabierto porque se ha caído un árbol de grandes dimensiones que hay que retirar además de evaluar el estado del resto del arbolado, mucho de él dañado por las persistentes lluvias.



Salaya ha señalado que ya no hay balsas de agua en la ciudad porque se han abierto alcantarillas para drenar el agua, y muchas de ellas permanecen abiertas, por lo que ha pedido precaución tanto a los peatones como a los vehículos por el peligro que supone que estén abiertos los tragantes.



En algunas zonas junto a carreteras hay desprendimientos de muros que se han apartado pero no se retirarán hasta que se sequen por el peligro que supone para los operarios. Tampoco se abrirán los centros deportivos, casas de cultura ni centros de mayores para evitar desplazamientos de la población.