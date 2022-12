Casar, primer municipio extremeño en implantar la recogida de residuos puerta a puerta

La localidad de Casar de Cáceres se ha convertido en el primer municipio de Extremadura en implantar la recogida de residuos selectiva puerta a puerta, un servicio que ha estrenado este pasado domingo y que supone la retirada de más de 300 contenedores de las calles, que van a permitir recuperar como espacio público más de 500 metros cuadrados, lo que supone aparcamientos para unos 70 vehículos.



Así pues, después de un proceso de información y formación, que se inició con la aprobación por parte del Pleno de la corporación del sistema de recogida puerta a puerta en abril del año 2018, las familias casareñas han comenzado este pasado domingo a sacar sus residuos separados por fracciones a las puertas de sus domicilios.



La recogida selectiva puerta a puerta, consiste en que los poseedores de los residuos (ciudadanía, comercios, restaurantes, etc.) efectúan la segregación de las diversas fracciones de los residuos en origen, pero en vez de depositarlas en unos contenedores que de forma permanente permanecen en la vía pública, las diversas fracciones son recogidas directamente en sus domicilios de acuerdo con un calendario preestablecido, y sobre la que se debe poder efectuar un mínimo control y seguimiento.



El sistema tiene como objetivo aumentar tanto la cantidad recogida de residuos valorizables como su calidad, para incrementar el porcentaje de residuos reciclables a más de un 50%.



Para ello todas las familias han recibido un cubo aireado, junto con un pack de bolsas compostables, un contenedor marrón de 20 litros y un contenedor gris de 40 litros para sacar a las puertas de sus domicilios. Además, se les ha hecho llegar una llave que les permitirá poder trasladar a las áreas de emergencia cuando no sea posible ajustarse a los horarios establecidos.



Cabe destacar que esta iniciativa ha sido financiada por la Junta de Extremadura, con cargo a los Fondos Europeos Feder, con un 90% de la inversión y una subvención de más de 215.000 euros, lo que ha permitido poder realizar los gastos necesarios sin que le suponga a las familias ningún coste adicional.



Con ello además se ha generado empleo, tanto en el proceso previo de implantación, como durante la fase de ejecución, a través de la contratación de nuevos operarios de limpieza.



No obstante, la implantación del sistema de recogida ya comenzó con la ampliación de la recogida de los residuos voluminosos a primeros de octubre, además de la recogida en cada uno de los establecimientos y empresas de la localidad del papel y cartón.



A partir de los primeros días del mes de enero, se ampliará la desaparición de los contenedores a las urbanizaciones del Cajujo y del Monte del Casar, así como a otras zonas de viviendas aisladas, y polígono industrial Charca del Hambre situado en la carretera N-630.