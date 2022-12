Ayuntamiento de Cáceres inicia campaña de seguridad vial dirigida a conductores y peatones

El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en marcha una campaña de seguridad vial dirigida a conductores, en concreto sobre los límites de velocidad y el correcto uso de los pasos de peatones, pero también para los peatones para que extremen la precaución en estos puntos.



Además, sobre esta iniciativa, que se desarrollará en redes sociales y en los mupis, el concejal de Participación Ciudadana y Barrios, David Holguín, ha recordado que, según las nuevas velocidades aprobadas por la DGT, están limitadas a 20 km/h en plataforma única, 30 km/h en vías de un sentido o de un carril por sentido, y 50 km/h en vías de dos carriles por sentido, salvo aquellas que puedan tener una velocidad inferior como carril derecho de preferencia, bicicletas o vehículos de movilidad personal o la Avenida de la Hispanidad por las circunstancias de la vía.



"Las calles no son circuitos de carreras y hay que respetar la velocidad", ha subrayado el concejal, quien ha pedido a los conductores que respeten a bicicletas, patinetes, vehículos de movilidad personal, y que se detengan en los pasos de peatones, tal y como informa el Consistorio en una nota de prensa.



A su vez, en el caso de los pasos de peatones, tal y como ha añadido, "se recomienda mirar a ambos lados antes de cruzar y no usar el teléfono móvil, ya que todavía hay conductores que no respetan los límites de velocidad".



"Los atropellos en los pasos de peatones y la velocidad de los vehículos son dos asuntos que nos preocupan porque afectan a la seguridad de la ciudadanía, y de ahí que recordemos a través de esta campaña la importancia de respetar las normas de seguridad vial por el bien de todas y todos", ha sentenciado Holguín.