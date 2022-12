Cs critica que viajes sobre centro budista no están teniendo repercusión real en Cáceres

El Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cáceres ha criticado que el alcalde Luis Salaya gaste dinero de las arcas municipales en los tres viajes a Nepal en lo que llevamos de legislatura.

Así lo ha indicado la portavoz municipal, Raquel Preciados, tras la reunión que se ha celebrado esta mañana con la participación de representantes de la Junta de Extremadura, la Asamblea de Extremadura, el Ayuntamiento y la Fundación Lumbini Garden, para explicar el último viaje a Bután, el tercero relacionado con el proyecto Gran Buddha de Cáceres que se realiza.

Preciados no critica el coste del viaje para las arcas municipales, que ha sido de 5.100 euros, sino "su productividad y materialización en resultados concretos", por lo que pide explicaciones sobre "qué acuerdos se han obtenido y qué compromisos se han adquirido".

Según Preciados, el alcalde y los miembros de la Fundación Lumbibi Garden han explicado que la Fundación ha firmado unos preacuerdos que se materializarán una vez sean salvados todos los problemas burocráticos que genera el proyecto".

Para Cs, "se está haciendo una inversión sin tener muy claro una hoja de ruta del beneficio a posterori. En lo que llevamos de legislatura, lo único que el Ayuntamiento ha sacado en positivo es un documento de hermanamiento con Lumbini, y se ha hecho una inversión económica de las arcas municipales de toda la ciudadanía", ha espetado la portavoz de la formación naranja.

Además, ha recordado que Ciudadanos ha mantenido siempre una postura de apoyo al proyecto, porque entiende que bien gestionado podría ser positivo para la ciudad, pero ahora "ve con escepticismo que se pueda llevar a cabo ya que no existe un plan estratégico claro en su ejecución".

También, ha subrayado que "no deja de ser un proyecto privado, y el apoyo del Ayuntamiento debería ser institucional como se hace con otros que se han presentado en la ciudad. El proyecto ha arrancado con costes para las arcas municipales sin que a corto plazo tenga una reversión".

Preciados también ha reprochado la "falta de información importante en la sociedad cacereña", por lo que ha pedido que la Fundación "haga un trabajo más pedagógico y divulgativo".

Además, ha indicado que "existe un desconocimiento importante en la ciudanía, con una información desorganizada y distorsionada, al contrario de lo que ocurre con otros proyectos como el de la Mina de Valdeflores".

En cuanto a las primeras acciones del proyecto, por los trámites burocráticos que lleva, Ciudadanos entiende que todos los países asiáticos implicados quieren ver materializada alguna acción para lo cual la Fundación Lumbini ha registrado un proyecto para la colocación de una estatua y un centro de interpretación que no incurre en ningún aspecto de carácter medio ambiental o de otra índole.

No obstante se ha pedido al alcalde que informe de este proyecto de instalación de la estatuta porque los grupos políticos no no lo conocen.

Cs ha preguntado que, una vez que se instale, cómo va a encajar la gestión para hacerlo visitable en las normativas de seguridad, accesibilidad y otros aspectos reglamentarios, si bien no se ha materializado la regulación de la propia parcela tanto desde el punto de vista urbanístico como medioambiental, algo que "se ve a muy largo plazo".

Y, Preciados ha concluido que "se están realizando viajes institucionales con dinero público, y no vemos que exista ni vaya a existir a corto plazo una reversión de esa inversión de dinero público que tanto necesita la ciudad".