Mateos pide que se informe de objetivos y coste del viaje del alcalde de Cáceres a Bután

Ep.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha pedido "máxima transparencia" y que se informe a los cacereños y a los grupos políticos municipales de cuál es el "objetivo fundamental" que se persigue y el coste económico del viaje a Bután por parte de una delegación extremeña.

En esa delegación participa el alcalde cacereño Luis Salaya, que se encuentra en el país asiático en un viaje relacionado con la construcción del complejo budista impulsado por la Fundación Lumbini Garden en la capital cacereña.

Mateos ha pedido, "sobre todo", que se cumplan los "compromisos adquiridos por el alcalde" en relación a este proyecto del Gran Buda, y ha recordado que uno de ellos era que "ninguno de los viajes iba a costar ni un euro a los cacereños".

Así, el portavoz 'popular' ha recordado que el año pasado la Junta de Extremadura ya aportó 280.000 euros del presupuesto autonómico para la Fundación Lumbini Garden y que en los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) de 2023 hay consignados otros 50.000 euros para el proyecto.

Además, "el Ayuntamiento de Cáceres está pagando con fondos propios los viajes que se están realizando, por lo que esto ya está costando dinero a los cacereños como cacereños y como extremeños", ha dicho Mateos, que ha reiterado la petición de "transparencia y que se cumplan los acuerdos".

Mateos ha recalcado que el viaje de la delegación de Cáceres correrá a cargo de las arcas municipales y en cualquier caso, el dinero de la Junta o de la Asamblea, en caso de que sean estas administraciones las que lo paguen, "es también dinero de los cacereños".

"Si no hay dinero para cuestiones fundamentales como la sanidad no entendemos que se estén subvencionando viajes que, a día de hoy, no están teniendo ningún retorno ni ninguna repercusión para Cáceres y los cacereños", ha recalcado a preguntas de los medios sobre este asunto tras una rueda de prensa este martes.

A la pregunta de si había un conocimiento previo de los grupos de la oposición de este viaje a Bután, Mateos ha señalado que el día que se reunió la comisión de seguimiento del proyecto Gran Buda para rendir cuentas sobre un viaje anterior de la Fundación Lumbini a Myanmar, se dijo que iba a haber un viaje a Bután pero fue el jueves pasado cuando el PP se enteró de que "el alcalde Luis Salaya iba a ir y no se nos informa de quién paga o quién no paga".

"Yo respeto las relaciones que pueda tener el alcalde o el Ayuntamiento de Cáceres con ciudades extranjeras y siempre que tengan retorno para la ciudad será positivo, pero no vemos el retorno y se está incumpliendo el acuerdo de que este proyecto (Gran Buda) no costase nada a los cacereños y, a día de hoy, es uno de los proyectos más caros para Cáceres y con menos retorno", ha concluido.