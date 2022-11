Tercera Estrella Michelin de Atrio es "magnífica noticia" para "imagen de marca" regional

Ep

González ha mostrado su satisfacción por el hecho de que los diarios nacionales recojan este miércoles que un restaurante extremeño había obtenido su tercera Estrella Michelin, algo que contribuye a generar "imagen de marca para Extremadura", además de autoestima para los ciudadanos.



Según el portavoz, "si hace cuarenta años nos dicen que un restaurante en Extremadura iba a tener tres Estrellas Michelin no nos lo hubiéramos creído, pues no solamente es que nos lo creamos, no solamente es que sea una realidad sino es que está tierra está en disposición de competir con cualquier territorio en turismo, en gastronomía, en hostelería y en todo aquello que nos propongamos".



De igual forma, González ha asegurado que se suma a las palabras pronunciadas por el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ya que el hecho de que Atrio haya conseguido este reconocimiento no solo es bueno para la empresa, sino que es una especie de "locomotora" que arrastrará el sector de la hostelería de Cáceres y la región.