Alcántara y Díaz piden reforma reglamento de presupuestos participativos en Cáceres

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Cáceres, Francisco Alcántara, ha presentado la moción que junto a Mar Díaz va a llevar al Pleno de este jueves, en la que proponen que se reforme el Reglamento de Participación Ciudadana para dar un impulso a los presupuestos participativos y que cuenten con más dotación, más transparencia, y recojan las verdaderas necesidades de los ciudadanos.

Alcántara ha recordado que los presupuestos participativos "son el mecanismo fundamental de participación de los ciudadanos en la actividad municipal", pero ha criticado que en las últimas legislaturas han perdido "impulso y atracción", porque los colectivos presentan menos propuestas y porque el Gobierno local no ejecuta las que se aprueban.

Por ello, cree que el nuevo reglamento debe responder a las necesidades del asociacionismo actual, y cambiar la metodología porque la actual "no es eficiente", ha explicado este lunes en una rueda de prensa, en la que ha indicado que "el tiempo entre que se presentan las propuestas y el que los funcionarios tienen para valorarlas es muy escaso", ya que apenas llega a los 10 ó 15 días.

El nuevo reglamento debe reflejar qué hay que hacer y qué no, ya que no considera normal que las asociaciones de vecinos pidan la renovación de saneamiento de barrios cuando esta actuación "debe estar contemplada en otras partidas de obligaciones básicas". Además, apuesta por que sean ecuánimes y no se haga "favoritismo" de unos barrios sobre otros.

"La metodología debe ser más abierta y debe permitir una mejor valoración de las propuestas", ha apuntado Alcántara, que también reclama que en el proceso de ejecución de los proyectos se cuente con la opinión de la ciudadanía, como ya se hace en otros ayuntamientos como en Madrid, "con cuatro fases que dan más transparencia y eficiencia a la valoración y selección de las propuestas".

Alcántara ha recordado que desde el Gobierno municipal había un compromiso de modificar el reglamento y crear una mesa de trabajo para impulsarlo, "pero no lo han hecho".

Asimismo, en cuanto a la cuantía de un millón de euros, que permanece estancada desde hace mucho tiempo, cree que hay que incrementarla ya que hay superávit en el ayuntamiento, "y el montante de estos presupuestos debería estar ajustado a la expansión del presupuesto municipal".

En su comparecencia, ha recordado que él junto a la también concejala no adscrita Mar Díaz son los que más mociones han presentado en esta legislatura para impulsar el desarrollo de la ciudad y "combatir carencias, desequilibrios y asignaturas pendientes".

De hecho, esta moción que se debatirá en el Pleno del próximo jueves hace la número 21. El 80% de ellas han sido aprobadas, algunas por unanimidad, pero "lamentablemente no tienen un desarrollo por parte del Gobierno municipal, y es una lástima que las obligaciones que emanan del Pleno, el gobierno socialista las deja en saco roto", ha dicho.

NO APOYARÁN LOS PRESUPUESTOS DE 2023

Alcántara también ha anunciado que no apoyarán los presupuestos municipales para 2023 que está elaborando el Gobierno local y de los que ha hecho llegar unas "líneas generales" a los grupos de la oposición por ser "continuistas" de las anteriores etapas y "no resolver los problemas de la ciudad".

"Hay mayor presión fiscal, no hay reducción del gasto, tiene superávit, el grado de ejecución es muy bajo y no son capaces de atraer la inversión privada. Es una oportunidad perdida nuevamente, no son los que requiere el Ayuntamiento y la ciudad y vamos a votar en contra", ha espetado el edil.

Alcántara ha señalado que, en el capítulo de ingresos se pierde una partida importante como es el IBI de los centros sanitarios por 625.000 euros, que se compensa por la mayor cuantía prevista en el impuesto de plusvalías sobre el terreno, "lo que demuestra que esta modificación supone una mayor presión fiscal, con la que no estamos de acuerdo, y a lo largo de la legislatura deberíamos haber ido a una bajada de la presión fiscal que es muy alta en la ciudad, y que se puede hacer porque tenemos un superávit muy alto".

En cuanto a los gastos, ha criticado que aumentan sobre todo los vinculados a los suministros, especialmente la luz, o a obras pendientes de ejecutar porque se están modificando los precios por los que fueron adjudicadas, y por la subida salarial de un 3,5% a los funcionarios. "Pero no es un gasto que atraiga inversiones privadas que es la gran asignatura pendiente de la ciudad", ha recalcado.

"Nuestra posición será la de los últimos ejercicios y votaremos no a estos presupuestos porque no son los que requiere el ayuntamiento y es una lástima porque necesitamos de unos gobiernos municipales que transformen realmente la ciudad", ha concluido.