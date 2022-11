Los presupuestos de la Diputación de Cáceres para 2023 alcanzan los 156,25 millones

Ep.



El Presupuesto de la Diputación de Cáceres para 2023 alcanza los 156,25 millones de euros y llega a los 170,8 millones si se incluyen las cuentas del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT), que contará con un presupuesto de 7,69 millones, y los tres consorcios dependientes (Museo Pérez Comendador-Leorux, Institución Ferial de Trujillo y Consorcio MásMedio). El presente ejercicio contó con 153,35 millones de euros y el consolidado ascendió a los 165,8 millones.



Las cuentas de la institución provincial para el año que viene destinan 58,33% a inversiones en los pueblos y 17,7 millones de euros se destina a la generación de empleo y unos 6 millones para gastos corrientes. En infraestructuras y obras se incluyen 40,4 millones de euros, de los que el plan de carreteras se llevará 10 millones para mejorar la red viaria provincial, o el carril bici de Cáceres a Casar de Cáceres con 1,9 millones de euros, además de la mejora de residencias de mayores, con 2 millones de euros.



El presupuesto, que será aprobado en un Pleno extraordinario el próximo 17 de noviembre, han sido presentado este martes por el presidente de la diputación cacereña, Carlos Carlos, acompañado de su equipo de gobierno, quien ha resaltado que el 58,33% del presupuesto se destina a inversiones en los pueblos y 17,7 millones va a la generación de empleo en los municipios.



Carlos Carlos ha incidido en que estos presupuestos "profundizan" en la autonomía local de los ayuntamientos y para ello los planes de inversiones se gestionarán a través de transferencias, de manera que en se consignan en el Capítulo 7 de forma nominativa, principalmente el Plan Activa que está dotado con 15 millones de euros, dinero que los ayuntamientos podrán gastar en obras, generación de empleo, gastos corrientes y gastos inventariables.



"Esto garantiza tesorería y liquidez a los propios ayuntamientos porque la diputación estaría en condiciones de estar pagando los distintos programas en el mes de enero", ha aseverado el presidente.



Otra novedad es la potenciación del servicio de asesoramiento a los ayuntamientos para lo que se creará una Oficina de la Legalidad Urbanística a la que los municipios podrán adherirse para facilitarles la gestión en disciplina urbanística y "salvaguardar a los alcaldes de la responsabilidad civil, e incluso penal, que conlleva en ocasión este asunto", ha dicho el presidente.

Por áreas, la de Presidencia contará con un presupuesto de 11,14 millones (el 7,13%); la de Hacienda y Asistencia a Entidades Locales, 24 millones (15,42%); la de Infraestructuras y Movilidad tendrá 33 millones (21,19%); el Área de Reto Demográfico y Turismo se lleva 25,4 millones (16,31%); Cultura y Deportes contará con 14,7 millones (9,41%); para personal se destinan 27 millones (17,56%); para Innovación y Provincia Digital irán 8 millones (5,17%), y para Medio Ambiente y Transición Ecológica un total de 12,1 millones de euros (7,81%).

Por capítulo de gastos, el de Personal es el que se lleva la mayor parte del presupuesto con 52,3 millones de euros, lo que supone un 33,47% del total; en gastos corrientes en bienes y servicios se han consignado 27,7 millones (17,9%); para gastos financieros hay 386.500 euros (0,25%); en transferencias corrientes se han consignados 28,4 millones (18,18%); en inversiones reales 28,28 (18,48%); en transferencias de capital 14,8 millones (9,52%); en activos financieros 240.000 euros (0,15%); en pasivos financieros 3,33 millones (2,13%), y para el fondo de contingencia se han reservado 50.000 euros.

En el área de Innovación se creará el Servicio de Ciberseguridad en Municipios de menos de 20.000 habitantes bajo la supervisión de los centros de operaciones de ciberseguridad. Se trata de un programa a desarrollar en 5 años con un presupuesto total de 14 millones, de los que se destinan para 2023, unos 240.000 euros.

PLAN DE CARRETERAS

El Presupuesto para 2023 incluye 14,9 millones para la inversión en carreteras, de los que 10,25 se destinarán a la rehabilitación de vías existentes, y 4,7 para la conservación y explotación de los casi 2.000 kilómetros de red viaria provincial.

Está previsto la actuación en 35 vías, con obras destacadas como el acondicionamiento de la CC-429 de Logrosán a la EX-116 con una inversión de 1,9 millones de euros en los próximos dos años; la rehabilitación del firme de la CC-326 de Talaván a la EX-390 con 1,25 millones; el acondicionamiento del trazado de la CC-211, la carretera de Cáparra, con 1,65 millones, y el acondicionamiento de la CC-240 y el acceso al polígono industrial de Pasarón de la Vera, con 800.000 euros.

El Plan Activa Obras está dotado con 6 millones de euros que se transferirán a los ayuntamientos para mejoras de las infraestructuras municipales. Además, se contemplan 540.000 euros para pedanías y alquerías, así como otros 500.000 euros para obras urgentes que puedan surgir.

Otros proyectos que se recogen son la ampliación del aparcamiento inferior del complejo cultural San Francisco de Cáceres (130.000 euros), así como 156.000 euros para la redacción del proyecto de rehabilitación del complejo cultural Santa María de Plasencia.

Se incluyen también 170.000 euros para la mejora de casas cuartel de la Guardia Civil y se realizará la construcción de una nueva dependencia en el acuartelamiento de Coria. En el área de Infraestructuras se han consignado 785.000 euros para honorarios profesionales de estudios y control de calidad de obras; 625.000 euros para la mejora de las instalaciones de todos los edificios provinciales, y otros 670.000 euros para las revisiones excepcionales de precios de obras que se estén ejecutando.

En el Área de Reto Demográfico se continuará con el desarrollo de los Planes de Sostenibilidad Turística de Ambroz-Cáparra (1,8 millones), La Vera-Valle del Jerte (2,2 millones) y Sierra de Gata-Las Hurdes (1,79 millones). Se seguirá apoyando la artesanía, las DOP, las fiestas de interés turístico y los centros de interpretación con el objetivo de dinamizar los municipios y contribuir a su desarrollo socioeconómico.

En Cultura se destinarán 2,3 millones de euros para que los municipios diseñen su programa cultural, lo que permite contratar a 214 animadores socioculturales y la realización de 745 actividades. También se mantienen los diferentes programas propios como Muro Crítico, Noches de Santa María, Los Conciertos de Pedrilla, Estivalia, o el programa de Navidad, entre otros muchos, y se continuará con el apoyo a las asociaciones deportivas con convenios para impulsar el deporte base y profesional.

Y en el Área de Medio Ambiente se continúa con el plan de legalización de presas en los municipios con riesgo de inundación, para lo que se destinarán 700.000 euros. También se llevará a cabo el Plan de Mejora de Infraestructura Eléctrica (MIE), para realizar obras de mejora de las redes de alumbrado público exterior con 2 millones de euros.

En cuanto a la filosofía de los presupuestos, el presidente ha indicado que "apuestan por los municipios e inciden en la lucha contra la despoblación para lo que se potencian políticas que favorezcan el reto demográfico". "Los proyectos incidirán directamente en la creación de empleo y en las infraestructuras inteligentes para que se fije la población en el medio rural", ha añadido el presidente que ha incidido en que "se trata del presupuesto más social que ha tenido la provincia de Cáceres en los últimos años".

Al ser preguntado por si repetirá como presidente de la institución provincial en la próxima legislatura ha contestado que todavía no se ha planteado esa cuestión. "Sí puedo adelantar que no me quita el sueño estar o no porque vine por unas circunstancias concretas por elección del partido y no fue una elección directa, y siga yo o no la Diputación de Cáceres seguirá siendo el ayuntamiento de ayuntamientos que es la finalidad que tiene y por lo tanto el proyecto no es personal, ni mucho menos presidencialista y el tema no me preocupa", ha concluido.