Auxiliados dos senderistas desorientados en comarcas de Campo Arañuelo y Sierra de Gata

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al puesto principal de Navalmoral de la Mata (Cáceres) y al puesto de Hoyos (Cáceres), han rescatado el pasado fin de semana, en dos actuaciones distintas, a dos senderistas que se desorientaron mientras realizaban rutas por el paisaje cacereño y no supieron dar nociones a los agentes de dónde se encontraban.



En concreto, los hechos tuvieron lugar durante el pasado fin de semana, cuando Agentes de la Guardia Civil de Navalmoral de la Mata recibieron aviso, a través de la Central 062 de la Comandancia de Cáceres, de una persona que se encontraba desorientada en el campo, en un paraje cercano a la localidad de Valdehúncar (Cáceres).



Así pues, a través de una llamada telefónica, los agentes se pusieron en contacto con el senderista, que decía encontrarse aislado en una zona de campo que no reconocía y sin equipamiento para pasar la noche.



La escasa visibilidad y las fuertes lluvias, dificultaron la labor de los agentes, que lograron acercarse al senderista, a unos 3 kilómetros del punto de inicio, por medio de la ubicación móvil que este les envió.



Ya entrada la noche y próximos al punto exacto de la ubicación, alejado de senderos o caminos principales, los agentes encendieron las luces prioritarias y las señales acústicas para facilitar que el viandante pudiera guiarse hasta el vehículo oficial.



Una vez estuvo a salvo, comprobaron que el joven, de 26 años, se encontraba con buen estado de salud y sin necesidad de asistencia sanitaria, procediendo posteriormente a realizar el acompañamiento hasta su domicilio.



Por su parte, en el paraje cacereño La Cervigona, término municipal de Acebo, agentes de la Guardia Civil de Hoyos rescataron a otra persona que se había desorientado mientras realizaba una ruta senderista, según ha informado la Benemérita en una nota de prensa.



El hombre, de 43 años, alertó, con su teléfono móvil, a la Central 062 de la Comandancia de Cáceres, enviando su geolocalización, la cual siguieron los agentes para llegar hasta el lugar, donde lo localizaron bajando una colina por su propio pie.



Ya en el lugar, los agentes comprobaron que se encontraba ileso, por lo que no fue necesaria la atención de los servicios médicos, y se le facilitó los medios para regresar a su domicilio.



CONSEJOS PARA LA PRÁCTICA DEL SENDERISMO



Ante este nuevo suceso, la Guardia Civil ha aconsejado a las personas que realicen actividades de senderismo que no se olviden de llevar un teléfono móvil con suficiente batería, así como bebida y tenerla siempre a mano, ya que la hidratación debe ser constante.



En las subidas, los agentes aconsejan siempre pasos cortos; el uso de bastones, que ofrecerán estabilidad y ayudarán a descargar parte del peso de las articulaciones, y el uso de calzado adecuado, ya que las botas ayudarán a evitar torceduras.



De igual forma, la Guardia Civil ha sugerido a los senderistas vestirse por capas y evaluar a lo largo de la ruta si sobra o falta ropa y ponerse o quitarse las capas que sean necesarias, procurando usar siempre tejidos técnicos.



Otro de los consejos es el uso de mochilas con sujeción lumbar; protegerse del sol y del frío, además de ponerse protección solar ya que la radiación ultravioleta es más incisiva en la montaña, y llevar alimentos que aporten un extra de energía durante la ruta, procurando no comer en exceso.



De igual forma, ha incidido en que Alertcops es una aplicación gratuita y desarrollada por el Ministerio del Interior para dispositivos móviles, en el que se puede comunicar un hecho del que se es víctima o testigo, permitiendo establecer llamadas y alertas geo-posicionadas para una atención inmediata, habilitando un chat, tipo WhatsApp, con el centro de atención policial más cercano.