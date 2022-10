Unos 1.650 mayores de la provincia disfrutarán de una jornada gratuita de turismo termal

La Diputación de Cáceres ha retomado el programa de turismo termal y saludable que viene realizando en la provincia desde 2017, a excepción de los dos años de pandemia. Será por tanto la cuarta edición en la que se espera que participen alrededor de 1.650 mayores que podrán disfrutar de una jornada gratuita en un balneario.



En concreto, los mayores serán elegidos entre los habitantes de 16 mancomunidades y los municipios de Coria, Moraleja y Navalmoral de la Mata (que no se encuentran mancomunados). De esta forma aumenta el número de plazas con respecto a anteriores ediciones en las que fueron alrededor de 1.000 las personas beneficiadas en cada edición.



En concreto, el programa se desarrollará del 4 de noviembre al 17 de diciembre en los balnearios de Baños de Montemayor; El Salugral, en Hervás; Valle del Jerte, en Valdastillas, y Fuentes del Trampal, en Montánchez, como en ediciones anteriores.



Así lo ha destacado el vicepresidente tercero y diputado de Reto Demográfico de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, en la presentación de esta actividad que tiene como objetivo facilitar a las personas jubiladas que participen en una jornada de salud, ejercicios y hábitos saludables, "pero también de convivencia y amistad, y hacer posible que lo disfruten gratuitamente personas que si no fuera así, quizá no podrían hacerlo".



En esta ocasión, el diputado ha estado acompañado por los gerentes de dos de ellos, Jorge Prieto, de Fuentes del Trampal, y Elisa Cruz, de Baños de Montemayor. También han asistido el alcalde de Moraleja, César Herrero; la presidenta de la Mancomunidad Ribera de Fresnedosa, Mónica Martín, y una usuaria de una edición anterior, María Martín, quien ha destacado que "invertir en termalismo es invertir en salud, invertir en actividades de este tipo es ahorrar en medicinas".



REQUISITOS



Por tanto, cada grupo estará formado por un total de 90 personas que deberán ser pensionistas de jubilación del Sistema Público Español de Pensiones; pensionistas de viudedad y tener 55 años cumplidos o pensionistas por otros conceptos y tener 55 años cumplidos.



El programa Senior y Saludable IV 2022 se desarrollará en los balnearios de la provincia de Cáceres que poseen las instalaciones especializadas adecuadas para el desarrollo de la actividad, así como de los recursos humanos y materiales específicos para atender a los grupos.



Además del circuito termal los participantes podrán disfrutar de otra serie de actividades lúdico-culturales como talleres de manualidades con materiales reciclados, músico-terapia o juegos de relajación. También se llevarán a cabo charlas en torno a la salud y termalismo y el cultivo de la cereza y sus propiedades.