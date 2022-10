'Cáceres, City of Dragons' se convierte en la mayor reunión en Europa de seguidores

Ep

Más de 8.000 personas han participado este fin se semana en 'Cáceres, City of Dragons', en lo que ha sido el mayor encuentro europeo sobre el universo de las series de 'Juego de Tronos' y 'City of Dragons', con gran éxito obtenido de participación y la repercusión nacional e internacional.



Personas de toda Extremadura y de diversos puntos de España y de fuera de las fronteras nacionales se han reunido en la capital cacereña en un evento que ha tenido una gran repercusión en redes sociales, y que se ha convertido en la mayor reunión en Europa de seguidores de cualquier saga de ficción.



En la inauguración del pasado viernes, se reunieron más de 2.000 personas; unas 1.500 han participado en las rutas por los escenarios donde se rodó la serie de HBO; casi 800 en las mesas redondas en el complejo cultural San Francisco; unas 300 en las justas y en la escuela de caballeros; 200 en la ruta del domingo, unas 250 en las actividades de la iglesia de la Preciosa Sangre y 400 en el escape room.



En redes sociales, el evento ha tenido "cientos de miles de impactos y ha contado con seguidores en directo y diferido de todo el mundo", ha señalado el alcalde cacereño, Luis Salaya, que ha calificado de "histórico" lo vivido este fin de semana en la ciudad, a pesar de la lluvia caída que obligó a cambiar de ubicación algunas de las actividades que estaban programadas al aire libre.



"Los creadores de contenido han generado y siguen generando contenido desde la ciudad para dar a conocer que Cáceres es Desembarco del Rey, es la Casa del Dragón y con ello conseguir el objetivo que nos habíamos marcado, que no se pasase esta vez el 'barco' de la promoción internacional como pasó con 'Juego de Tronos' y que, a nivel internacional, se conozca y se sepa que nuestra ciudad es ese escenario de cine para ambas series".



También de "evento histórico" ha hablado Javier Marcos, administrador de la web 'Los siete reinos' y uno de los organizadores de este encuentro internacional de seguidores, expertos, youtubers y podcasters del universo de Juego de Tronos.



Según Marcos, la idea de reunir en la ciudad que representa a Desembarco del Rey, en la serie más vista del mundo con los mayores expertos internacionales y de habla hispana "ha sido un éxito y la comunidad está encantada y nos han agradecido lo que se ha hecho y ojala continúe en el futuro porque ha sido increíble".



Y, Salaya ha afirmado que "hemos conseguido los objetivos que nos propusimos, y dado que la opinión mayoritaria además es que no puede quedar en un evento aislado sino que debe ser una cita anual, valoraremos la petición de los creadores de contenido para el año que viene sigamos siendo 'La casa del dragón'".