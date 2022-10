Diputación reconoce trabajo del Infoex y Sepei con premio especial San Pedro de Alcántara

Ep.

El equipo de Gobierno de la Diputación de Cáceres ha elegido al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Junta de Extremadura (Infoex) conjuntamente con el Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) como merecedores 'ex aequo' del reconocimiento especial de los VI Premios San Pedro de Alcántara, por su labor y contribución al desarrollo económico y social de la provincia.



En concreto, se ha querido reconocer este premio a ambas instituciones, especialmente este año 2022, por su labor durante el que ha sido "uno de los veranos más difíciles de la historia, en el que la provincia de Cáceres se ha visto duramente afectada por los incendios ocasionados", tal como ha manifestado el portavoz y diputado de Reto Demográfico, Álvaro Sánchez Cotrina.



En concreto, Sánchez Cotrina ha recordado que tanto el Infoex como el Sepei realizan "una labor ejemplar", no solamente en el cuidado del patrimonio natural, "trabajando duramente y jugándose la vida en ocasiones, sino también en custodiar los municipios y socorrer y salvaguardar la vida de nuestros ciudadanos, contribuyendo enormemente con ello, al sostenimiento de nuestros montes y naturaleza para seguir avanzando y mantenernos como la región más sostenible del sur de Europa".



Esta categoría de los premios, categoría F, de reciente creación y sin dotación económica, es otorgada libremente por el equipo de Gobierno de manera individual a personas, colectivos, fundaciones, asociaciones, entidades públicas o privadas que hayan contribuido al desarrollo social y/o económico de la provincia de Cáceres.



El galardón se entregará junto con las cinco categorías restantes en la gala que se celebrará este martes, 18 de octubre, a las 19,00 horas, en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres. Cabe recordar que los Premios San Pedro de Alcántara se crearon para reconocer el esfuerzo que realizan los municipios, las empresas o la sociedad en su conjunto en el medio rural cacereño, para avanzar en la innovación local y, con ello, frenar la tendencia demográfica que sufren las zonas rurales.



FINALISTAS



Este año 2022, son 17 los finalistas al resto de categorías. Así, al Premio a la Innovación Local en la Promoción del Desarrollo Económico concurren el Ayuntamiento de Aceituna con el proyecto 'Reconocimiento a la figura del tamborilero en Aceituna como fomento y conservación de la cultura tradicional para favorecer el turismo'.



Con él se pretende la recuperación de la cultura de la flauta y el tamboril y se contemplan actuaciones como la inauguración de una estatua al tamborilero, implantación de bandos sonoros con piezas musicales del tamborilero, tematización de bancos, photocall, placas en la calle y otros elementos del municipio, así como la construcción de una casa-museo al tamborilero.



El Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar presenta el proyecto 'El almendro sostenible', un proyecto formativo que ha sido una oportunidad laboral para diez personas, que han obtenido la cualificación profesional de actividades auxiliares en conservación y mejora de los montes.



El Ayuntamiento de Torrejoncillo concurre con las campañas de dinamización e impulso del comercio local #ActivaTuPueblo. El objetivo es la fijación de población y el desarrollo económico-cultural mediante la estrategia de favorecimiento y dinamización del comercio local a través de diversas campañas promocionales.



El Ayuntamiento de Cabezabellosa concurre con el programa 'Innovación y tradición para la vitalización turística', que tienen como objetivo llevar a cabo actuaciones que promocionen los recursos turísticos del municipio y que dinamicen la economía local durante todo el año.



En la categoría B del Premio al Impulso de la Participación Social en el Municipio, se han presentado cuatro proyectos. Entre ellos, el Ayuntamiento de Miajadas concurre con 'Mujeres creando arte', una iniciativa de participación ciudadana para mostrar el arte de las mujeres de la localidad.



La Mancomunidad Valle del Jerte ha presentado el proyecto 'Habitar el Palacio', un proceso ciudadano de activación de una arquitectura inacabada, un edifico público que fue concebido para levantarse como palacio de congresos en la comarca y que en la actualidad se quiere proponer como un espacio de crítica cultural y pensamiento colectivo.



El festival popular 'Los Conversos' del Ayuntamiento de Hervás también opta a este premio como actividad que ya cuenta con 25 ediciones, y por la participación y la implicación de la ciudadanía.



Por parte del Ayuntamiento de Alcuéscar se ha presentado el proyecto 'Deporte para la inclusión' y las unas jornadas inclusivas de la tenca. A través del deporte, el baile y la música, omentar la participación de vecinos y vecinas, generando actividades y momentos de tolerancia, respeto, convivencia e inclusión, como se observa en las 29 ediciones ya del Concurso de Baile Moderno.



Para la categoría C del Premio a las Acciones Favorecedoras de la Igualdad y la Relevancia de la Mujer en el Medio Rural se han presentado tres proyectos. Así, el Ayuntamiento de Pinofranqueado opta por el programa 'Mujeres visibles, mujeres presentes', que pone voz a las mujeres rurales, con actividades en torno a las historias de mujeres, ediciones de publicaciones, actos en residencias de mayores y centros infantiles, etc.



La Mancomunidad Valle del Alagón y Adesval ha presentado el proyecto 'Lider-esas' que consiste en la creación de una red de mujeres de apoyo compuesta por empresarias consolidadas y mujeres con ideas emprendedoras con el fin de luchar contra las desigualdades existentes en el mundo empresarial.



También la Mancomunidad Valle del Jerte opta al premio por 'Mujeres del Valle que miran al prado'. Una mirada colectiva a los modos de representación de las mujeres y el mundo rural en torno a las obras de la colección del Museo del Prado, a través de talleres, debate, exposiciones y visitas al museo.



En la Categoría D del Premio a los Cuidados Estéticos de los pueblos que favorezcan su apreciación turística optan dos proyectos. El del Ayuntamiento de Almoharín 'Espacios con-sentidos', que apuesta por promover el turismo local y el del Ayuntamiento de Hervás 'Conservación del patrimonio como recurso turístico', que persigue la conservación y la divulgación del patrimonio cultural y natural del municipio con una programación cultural que fomente la apreciación turística, junto a la mejora de las infraestructuras existentes y la accesibilidad a las mismas.



Finalmente, en la Categoría E, Premio a la Innovación en las Empresas Rurales, se han presentado cuatro candidatos. Abona Global SL de Miajadas opta por un proyecto de investigación para crear futuro nitrógeno sintético, aplicando el producto en desarrollo (fertilizante sólido) en comparativa con las aplicaciones convencionales o tradicionales.



También opta al premio El jardín de las delicias, un proyecto de alojamiento rural en Casas de Castañar que destaca por sus actividades y sus construcciones de yurta.



La Baraca de Piornal, opta con el proyecto 'Tragone, desconectar para reconectar' presenta una iniciativa que para hacer una buena gestión del tiempo que se invierte en las nuevas tecnologías, para lo que se fabrican los llamados "tragones".



El último proyecto empresarial que opta al premio es Pistachos Lagarto, con el proyecto 'Del árbol a tu mano', que consiste en la puesta en marcha de una planta procesadora de pistacho convencional, y en un futuro ecológico, en Calzadilla, implementando dicha planta con las instalaciones necesarias para el tueste y salado del pistacho.