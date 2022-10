La Cueva de Maltravieso de Cáceres se reabre al público una vez a la semana

Ep.

La Cueva de Maltravieso de Cáceres se reabrirá al público a partir del próximo día 28 de octubre en una visita semanal los viernes a las once de la mañana y para un grupo reducido de cinco personas que serán elegidas por sorteo, previa inscripción en una página web de la Consejería de Cultura y Turismo. El recorrido durará una hora y contará con las explicaciones de un técnico especializado.



Las visitas se producirán durante los próximos seis meses y la iniciativa forma parte de una prueba piloto que se inició en 2019 y que hubo que suspender debido a la pandemia. Está enmarcado en el proyecto europeo First Art del programa Interreg con un presupuesto total de 500.000 euros, de los que la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura aporta 330.000 euros.



El objetivo es analizar cómo influye la presencia humana en las pinturas de manos, datadas de hace más de 60.000 años, y consideradas por algunos investigadores como la primera expresión de arte rupestre. Según los resultados del estudio se determinará si se abre la cavidad al público y a los investigadores como, por ejemplo, al Equipo de Primeros Pobladores de Extremadura (EPPEx) que llevan desde 2008 sin poder trabajar en la cueva.



De hecho, Maltravieso se abrió en abril de 2019 para poner en marcha este proyecto piloto y entonces se fijaron tres visitas de cuatro personas, durante dos días a la semana, que fueron los martes, cuando había dos visitas, y los sábados, con una visita.



No obstante, los datos recogidos por los investigadores de esas primeras visitas, y que han sido analizados en este tiempo de pandemia que ha estado cerrada, han aconsejado reducir el número de entradas a una a la semana ya que, a falta de los resultados finales, se ha demostrado que con la presencia humana aumenta el nivel de CO2 en la cavidad y la proliferación de microrganismos que pueden afectar a las pinturas de las manos.



Así lo ha señalado el arqueólogo y jefe de la sección de Arqueología de la Consejería de Cultura, Hipólito Collado, que ha señalado que, en esta segunda fase, se han restringido las visitas del proyecto piloto para preservar las pinturas, ya que la presencia humana "provoca afecciones que hay que tratar de prevenir y evitar".



"Ahora estaremos seis meses más con la apertura al público y analizaremos si podemos seguir con este programa de visitas o si tenemos que ser todavía más restrictivos", ha señalado el arqueólogo, quien ha recordado que también hay que estudiar si se puede llevar a cabo en el interior de la cueva un proyecto de investigación con excavaciones o movimientos de tierra. "Todo eso habrá que estudiarlo", ha sentenciado.



Collado ha recordado que el yacimiento de la Cueva de Maltravieso "es absolutamente excepcional" y por eso hay que preservarlo, al tiempo que ha recordado que en los alrededores de la ciudad existen otras cuevas como El Conejar, Santa Ana, o las recientemente aparecidas en las obras de la ronda Sureste, que pueden ser también objeto de investigación sin poner en peligro el hallazgo de Maltravieso.



Como dato para soportar la tesis del daño que puede hacer a las pinturas cualquier variaciones del ambiente del interior de la cueva, ha indicado que el incendio que se produjo este verano en el entorno del Parque Nacional de Monfragüe provocó que se triplicara la presencia de CO2 en el interior de la cueva debido al humo que llegaba de un fuego a muchos kilómetros de distancia.



El arqueólogo ha acompañado este jueves a la consejera de Cultura y Turismo, Nuria Flores, y al alcalde de Cáceres, Luis Salaya, en una visita al centro de interpretación de la cueva, donde han dado a conocer nuevos recursos para poder realizar una visita virtual en 3D al interior de la cavidad.



"Se trata de una puesta en valor de este elemento patrimonial tan importante del arte rupestre del Paleolítico del suroeste peninsular", ha señalado Flores, quien ha apostado por el turismo patrimonial y cultural de la región.



Respecto a retomar la investigación del grupo de Primeros Pobladores, Flores ha recalcado que, en cuanto se termine este estudio piloto y se analice cómo y de qué manera la cueva soporta la presencia humana, se determinará si pueden entrar investigadores o no.



Por su parte, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha mostrado su satisfacción por la reapertura de las visitas a la cueva, pero ha defendido que la prioridad es la preservación del patrimonio ya que "la cueva paga un precio por ser visitada", ha dicho, por lo que hay que limitar las visitas y ha animado a los cacereños y turistas a que se acerquen al centro de interpretación para que conozcan los hallazgos a través de la reproducción 3D.



CONSTRUCCIÓN DE LA NEOCUEVA



Un sistema que servirá para construir la neocueva en la explanada a escala real y con las mismas condiciones internas. Un proyecto que será financiado a través de los fondos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia y que incluye una rehabilitación de la Ribera del Marco con la limpieza de caminos y adecuación de senderos para "renaturalizar" la zona y conectar Maltravieso con el centro de la ciudad a través de este corredor verde.



Respecto a la construcción de la neocueva, que se levantará en la explanada de la cueva, el arqueólogo ha señalado que no va a afectar a la original porque ya existe una base tecnológica en la que se basará el prototipo a escala real que será realizada por un ordenador, por lo que está garantizada la integridad absoluta de las representaciones del interior de la cueva.



El nuevo vídeo que se ofrece en el centro de interpretación será la base para la construcción de la réplica de la cueva, porque ya está todo digitalizado y reproducido todo lo que ofrece el interior.