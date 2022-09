Cáceres reúne a los mejores expertos internacionales de la saga de Juego de Tronos

Ep.



La ciudad de Cáceres, cuyo casco histórico se ha convertido en Desembarco del Rey en varias escenas de Juego de Tronos y de su precuela La Casa del Dragón, reunirá del 21 al 23 de octubre a los principales expertos internacionales de la saga de la famosa serie producida por HBO que está emitiendo ahora los nuevos capítulos de su nueva creación, y cuya temporada concluirá precisamente el domingo en el que la capital cacereña acogerá a los seguidores de la serie.



'Cáceres City of Dragons' ha sido promovido por el ayuntamiento cacereño para promocionar las localizaciones donde se han rodado muchas escenas de esta saga considerada por muchos como "la sería más grande de la televisión", tal y como ha dicho Javier Marcos, creador de la página web Los Siete Reinos, y uno de los organizadores del evento que reunirá a 'influencers', 'youtubers', y creadores de contenidos web en torno a este fenómeno televisivo que siguen millones de personas en todo el mundo.



Marcos ha recordado que La Casa del Dragón la ven ahora mismo unos 75 millones de personas y Juego de Tronos llegó a todos los rincones del mundo, y "muchas de esas personas no saben que se ha rodado en Cáceres", ha dicho en la rueda de prensa de presentación de este encuentro internacional de expertos que conocen al detalle la obra llevada a la pequeña pantalla y escrita por George R.R Martin.



La idea de este encuentro es promocionar los escenarios históricos de Cáceres que sirvieron de plató para rodar algunas de las escenas de la saga, con el objetivo de que la gente las reconozca y sienta la necesidad de visitarlas personalmente. "El impacto de las series se nota en el turismo", ha señalado Marcos, quien ha recordado que en Irlanda del Norte el número de visitantes ha aumentado un 250% tras el rodaje de la serie.



"No puede ser que la gente no sepa que Juego de Tronos se ha rodado en Cáceres", ha insistido Marcos, que ha invitado a todas las personas que siguieron esta serie y ahora La Casa del Dragón, y también a los amantes de las series en general y de la historia, a que se acerquen a la capital cacereña, aunque para los días del encuentro ya se ha colgado en los hoteles el cartel de completo.



PROGRAMACIÓN DE CÁCERES HOUSSE OF DRAGONS



Así, 'Cáceres City of Dragons' contará con los 20 mejores especialistas en la materia reconocidos tanto a nivel nacional, como a nivel internacional, entre los que se encuentran el estadounidense afincado en Suecia Elio García, responsable de la mayor web y Wikia de la saga Juego de Tronos, Westeros.org y el mayor experto del mundo en este universo; el historiador alemán Stefan Sasse, considerado el mejor ensayista sobre el mundo de Juego de Tronos; o Dani Abades, especialista español en Youtube en contenido sobre la historia y los personajes de la obra de George R.R. Martin.



También participará el propio Javier Marcos, responsable de la mayor web del mundo en español y la segunda a nivel mundial sobre el universo Juego de Tronos, o María Braun y Leire Juan, las responsables de Dragonstone Tours, los primeros tours en España especializados en la visita a localizaciones de Juego de Tronos, así como la conocida como Abuela de Dragones, Guadalupe Fiñana, que encandiló al mundo con sus análisis desenfadados de Juego de Tronos.



Entre todos los expertos y creadores de contenidos que se darán cita en Cáceres suman unas 700.000 suscripciones en total a sus respectivos canales de distribución, que registran unas 25 millones de visualizaciones al mes.



Todos ellos intervendrán a lo largo del fin de semana en mesas redondas que estarán ubicadas en el Foro de los Balbos, por la mañana y se trasladarán al complejo cultural San Francisco, por la tarde. De esta forma, los asistentes podrán escuchar las primeras valoraciones en boca de estos especialistas sobre esta serie de éxito con temas tan variopintos como el impacto que de estas producciones para las ciudades en la que se rueda, así como las repercusiones que tiene.



Los fans disfrutarán también de otras actividades tanto el sábado 22, como el domingo, día 23, de 10,00 a 14,00 horas, y podrán visitar los 25 puntos de la ciudad monumental donde se rodó la ficción. Además de las visitas guiadas, los fans disfrutarán de microteatros y gymkanas y tendrán a su disposición fotocalls y un trono de hierro donde poder inmortalizar sus mejores momentos o disfrutar de un Torneo de Justas.



Los actos comenzarán el viernes día 21 de octubre con el izado de la bandera Targaryen y finalizarán el día 23 de octubre, coincidiendo con la emisión del capítulo final de la superproducción en Estados Unidos, con un concierto, en la Plaza de San Jorge, a cargo del grupo Craic Addicts.



"ERES MÁS DE CÁCERES QUE JUEGO DE TRONOS"



El alcalde Luis Salaya, ha presentado el evento junto al concejal de Turismo, Jorge Villar; la diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Patricia Valle; la directora de Extremadura Audiovisual, Natalia Rodrigo, y el especialista en la serie Javier Marcos.



Salaya ha destacado que "es una realidad" que los rodajes que se han producido en la ciudad "han traído muchas cosas buenas", ya que series como Juego de Tronos, Inés del alma mía, La catedral del mar o más recientemente La Casa del Dragón, "nos hacen tener una repercusión internacional muy importante".



"Las productoras eligen Cáceres por la Ciudad monumental, por los vecinos y vecinas que son mayoritariamente comprensivos con los rodajes, por tener una cantera de figurantes con experiencia que han participado ya en otros rodajes, así como los alumnos y alumnas de la ESAD, y porque las empresas de servicios y suministros trabajan bien", ha resaltado el regidor.



Salaya cree que este tipo de acciones "son muy positivas para la ciudad" porque dinamizan la economía local y posicionan a Cáceres como destino turístico de este segmento de la población que viaja a las zonas de rodajes de sus series favoritas.



Así, ha bromeado con que con esta promoción se dirá que "eres más de Cáceres que Juego de Tronos", y ha avanzado que la intención del ayuntamiento es que este evento sea de carácter anual y se convierta en un referente de los seguidores de la serie. "Espero que consigamos reunir a mucha gente y hacerlo cada vez más grande", ha concluido Salaya.