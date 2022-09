PSOE provincial de Cáceres ofrece trabajo, humildad y convicción ante nuevo curso político

Para el secretario general del PSOE provincial cacereño, Miguel Ángel Morales, "el partido debe ser, como siempre ha sido, la voz de la ciudadanía" y asumir que, si no se es capaz de "anteponer las razones al ruido, los argumentos a la sinrazón y la verdad a la mentira", entonces se entrará "en una espiral de insultos, tan común en la derecha que no asume como deber real, su rol de oposición constructiva".

"Por el contrario, y como siempre, (la derecha) apuestan por un discurso plagado de falsedades y descalificaciones", ha recalcado Morales y, el PSOE ofrece "trabajo, humildad y convicción" para afrontar este nuevo curso político.

"Para el PSOE, es un imperativo histórico gobernar para la gente, porque no hay una sola medida que no haya favorecido a una ciudadana o a un ciudadano de este país, como los ERTE, reforma laboral, rebaja del IVA sobre electricidad, subida del ingreso mínimo vital, subida pensiones no contributivas, bonificación de combustibles, revalorización de las pensiones con el IPC, o la subida del salario mínimo de 750 a 1.000 euros.

También ha destacado los abonos transporte gratuito, aumento de las becas de estudios en más de 400 euros, más de 450 millones de euros para ayudas directas transporte, 1.900 millones de euros para rehabilitar viviendas y construcción viviendas sociales, entre otras medidas tomadas por el Gobierno de España "encaminadas a proteger a la gente que más lo necesita".

Además, incide en que, en Extremadura, el gobierno regional también ha tomado medidas "importantes" como la regulación de los recursos naturales, ayudas al transporte, medidas para paliar la sequía, nuevo plan de vivienda, acuerdo con la Universidad de Extremadura, apuesta por energías renovables, o el nuevo plan formación profesional.

"En definitiva, lo nuestro es trabajar para seguir avanzando", subraya Miguel Ángel Morales.