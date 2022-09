Empresa de mina Cáceres espera poder registrar nuevo proyecto extracción subterránea

Ep

Extremadura New Energies (ENE), la empresa que promueve la construcción de una mina de litio en el paraje de Valdeflores de Cáceres, ha anunciado que espera poder registrar "formalmente" el proyecto de extracción subterránea antes de fin de año, una vez se resuelva el proceso judicial sobre la paralización del permiso de explotación, tanto si es favorable a los intereses de la empresa como si la resolución es negativa.

Además, se está estudiando presentar el proyecto "a título informativo" para que lo conozcan las diferentes administraciones, "siempre y cuando no afectase a los intereses de la empresa", respecto a los futuros permisos mineros en la Sierra de la Mosca de Cáceres. No obstante, el registro del nuevo proyecto no se producirá hasta que haya una resolución judicial para seguir "todos los pasos administrativos".

Así lo ha indicado el consejero delegado de la mercantil, Pedro Jiménez, que ha recalcado que "el proyecto a cielo abierto es un proyecto enterrado y jamás volverá a abrirse en ninguna de las tramitaciones de los posibles permisos, tanto de exploración como explotación".

Tras conocerse este lunes que ENE ha comunicado formalmente a la Consejería de Transición Ecológica de la Junta de Extremadura la retirada del proyecto minero a cielo abierto, Jiménez ha explicado que este paso se ha dado para "evitar la confusión de la ciudadanía", una vez que se está impulsando un nuevo proyecto que prevé una extracción subterránea.

Sobre el registro del nuevo proyecto, Jiménez ha insistido en que hay que esperar a la resolución judicial, la cual confía en que se pronuncie antes de fin de año, porque si se retira el recurso podría afectar a los permisos de la empresa, con lo que no se baraja esta opción.

En este sentido, ha indicado, tras asistir a la firma de un convenio entre la Universidad de Extremadura (UEx) y el Círculo Empresarial Cacereño (CEC), que "como hay gente que todavía tiene dudas" sobre el proyecto de mina a cielo abierto, "era el momento de comunicarlo oficialmente y por escrito" que se desiste de él.