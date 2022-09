Salaya defiende que junta militar birmana "no está detrás" proyecto Gran Buda de Cáceres

Ep.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha defendido que la junta militar de Myanmar (antigua Birmania) "no está detrás" de la construcción del complejo budista que se proyecta en la ciudad promovido por la Fundación Lumbini Garden, que preside el empresario José María Vilanova, el cual ha realizado recientemente un viaje por varios países del sudeste asiático que apoyan esta iniciativa como Tailandia, Laos y Myanmar para captar fondos y apoyos para el proyecto.



La polémica ha surgido tras conocerse que la fundación se ha reunido con el monje budista Sitagu Sayadaw, un influyente líder religioso en Myanmar que será el promotor de la construcción de una pagoda, la estupa budista de Shwedagon que está en Yangon (capital de Myanmar), que se replicará en el Gran Buda de Cáceres.



Sayadaw, al que algunos críticos consideran que apoya a la junta militar que dio el golpe de estado en Myanmar, ha mantenido contactos con Vilanova y con la empresaria cacereña Pilar Acosta, miembros de la Fundación Lumbini Garden, que han realizado este viaje "a título privado" y "sin representación institucional", ha aclarado el alcalde de Cáceres.



"Lo que nos dice la Fundación Lumbini Garden es que detrás del proyecto del complejo budista de Cáceres no está la junta militar de Birmania ni el gobierno y no ha estado nunca, ni siquiera cuando empezaron los trabajos sobre este proyecto con el gobierno de Birmania cuando gobernaba la anterior primera ministra destituida por el golpe de estado que puso en el gobierno a la junta militar", ha asegurado Salaya al ser preguntado por este asunto este lunes tras una rueda de prensa.



En esta línea, ha recordado que la junta militar que gobierna el país asiático "no ha sido reconocida ni debe serlo por la mayoría de la comunidad internacional", ha dicho al tiempo que ha añadido que "no es deseable tener ningún trato con la junta militar de Birmania".



No obstante, ha conminado a que sea la Fundación Lumbini Garden la que aclare este asunto, pero ha insistido en que "este viaje era a título privado" y "no tenía representación institucional de ningún tipo".



"Por eso no teníamos conocimiento de lo que pasaba en este viaje ni podemos daros un análisis pormenorizado de todos los agentes que han podido participar en las diferentes reuniones que han tenido lugar en este viaje", ha concluido el alcalde cacereño.