Diputación Cáceres aprueba instalar fotovoltaicas en seis centros de mayores de provincia

Ep.

El pleno de la Diputación de Cáceres ha aprobado este martes en sesión extraordinaria un proyecto para instalar placas fotovoltaicas en seis centros de mayores de la provincia. Concretamente se colocarán en el piso tutelado de Casas de Millán, el de Malpartida de Plasencia, la residencia Sierra de los Canchos de Mirabel, la de Santa Ana de Monroy, la residencia mixta de Riolobos y la residencia de Talaván.



La potencia conjunta de las instalaciones será de 87,30 kws, con lo que se alimentará aproximadamente el 47% de la demanda de energía eléctrica de los centros.



Este proyecto ha sido seleccionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que ha concedido una ayuda para la ejecución de inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico (Programa DUS 5.000), al que la institución presentó el proyecto de instalación fotovoltaica en los seis centros de mayores citados.



En total las obras, así como los gastos derivados de asistencias técnicas o los costes de redacción de los proyectos y la dirección facultativa, suponen un presupuesto de 113.475,93 euros, de los que el 85% es aportado por el IDEA (96.454,54 euros) y el 15 % por remanentes de la Diputación de Cáceres, concretamente 17.021,39 euros, para lo que se ha dado el visto bueno a la modificación presupuestaria requerida.



Esta concesión está marcada por plazos, lo que ha llevado a la convocatoria de un pleno extraordinario con el fin de abordar la modificación presupuestaria necesaria para ejecutar las obras.



PLAN DE ACCIÓN LOCAL



Otro punto aprobado en este pleno extraordinario, que también requería ser llevado a pleno para cumplir los plazos, según ha explicado el presidente de la institución provincial, Carlos Carlos, ha sido el Plan de Acción Local Provincia de Cáceres 'La provincia que quieres', que también ha sido seleccionado, como proyecto piloto, en este caso por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, destinando una subvención de 250.000 euros para su desarrollo, provenientes de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation.



Tal como se recoge en el texto, este plan es fruto de la participación social, "ya que se ha trabajado con grupos de la ciudadanía a través de sondeos online, talleres o jornadas de intercambio de ideas". A partir de ahí, se ha "indagado sobre los principales problemas y retos de pueblos y ciudades, así como las principales líneas de actuación que necesitamos para afrontarlos".



Este Plan de Acción Local nace a partir de un modelo de provincia que se articula en base a un objetivo básico: luchar contra la despoblación, fijar población, facilitar el retorno e impedir la migración.



Algo que lleva a varias líneas de trabajo como facilitar el acceso físico a todos los puntos de la provincia (infraestructuras, servicios de movilidad...), generar oportunidades (modernización de sectores productivos tradicionales e impulso de otros emergentes), proteger e impulsar los recursos naturales-ambientales y culturales-patrimoniales e implantar las nuevas tecnologías.



Con estos pilares de base, el plan contempla diez prioridades estratégicas como son la planificación azul y verde de la provincia, es decir, la ordenación del territorio y la infraestructura necesaria en el entorno natural (en este punto se contemplan, entre otros, un plan de conservación y restauración de cauces, ecosistemas fluviales, miradores, senderos...)



Un modelo de provincia contra la despoblación (intervención y ejecución de redes de aguas pluviales para evitar inundaciones, estaciones de tratamiento de aguas residuales, infraestructuras deportivas, pasos de peatones sensorizados en travesías urbanas, adecentamiento de fachadas, revitalización de casas de cultura...).



Caminar hacia una provincia sostenible y resiliente para prevenir y reducir los efectos del cambio climático (plan de mantenimiento de presas municipales, educación para resiliencia, movilidad sostenible, plan de autoconsumo municipal, Plan Depura, plan de calidad del aire...).



También contempla la gestión sostenible y economía circular (huertos sociales, plan fibrocemento, eficiencia energética, plan estratégico del sector agroalimentario, plan de recogida de residuos por comarcas, plan Arca del agua...).



El quinto punto es una movilidad sostenible (Plan Moveca, accesibilidad en edificios públicos, movilidad interna, movilidad sostenible y cicloturismo, 'Me llevas? Movilidad territorial bajo demanda', Pueblos con Futuro, Plan Pedanías...).



Una provincia inclusiva y diversa (fomento de la arquitectura popular, plan de descontaminación visual de conjuntos históricos, plan de accesibilidad para personas de la tercera edad, Activa Empleo Local, Plan Entidades Locales Menores, exclusión financiera, plan de igualdad...).



El crecimiento económico y empleo es otra de las estrategias del plan con almacenamiento y logística sostenible, Plan de Sostenibilidad Turística, Plan de Acción de Marketing Turístico Sostenible, creación de un centro cárnico integrado para la provincia, atracción de nuevos pobladores, estrategia de turismo de agua, etc.



Trabajar en materia de vivienda con el fomento de un parque de viviendas adecuado a un precio accesible, oficinas de viviendas, plan de mantenimiento de las casas cuartel o mantenimiento edificios provinciales.



El noveno punto es avanzar hacia una provincia digital con sensorización de datos municipales, polígonos eco-digitales 4.0, Destinos Turísticos Inteligentes, industria 4.0, industria auxiliar del software, Circular Fab.



Y por último se trabajará en el campo de una administración inteligente, territorialización de servicios, cooperación municipal, detección precoz contra incendios, planes territoriales, etc.