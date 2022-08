Raquel Preciados, portavoz de Cs-Cáceres, dejará el partido antes de los comicios de 2023

La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cáceres, Raquel Preciados, ha anunciado que no será la candidata a la Alcaldía por la formación liberal en las elecciones municipales del año próximo, y que no continuará en el partido.



En concreto, Preciados ha detallado que pese a que Ciudadanos Extremadura le ha ofrecido ser la candidata en los comicios locales de mayo de 2023, ha rechazado la propuesta porque considera que su compromiso con Ciudadanos comenzó en 2019 y terminará en 2023. "Será un proyecto de cuatro años", ha apostillado.



"Agradezco a Cayetano Polo y a David Salazar que se me haya dado la oportunidad de participar en la política municipal para trabajar por la ciudadanía cacereña, y su apoyo en todo momento", ha incidido la portavoz en alusión a los dos coordinadores regionales que ha tenido la formación naranja durante el tiempo en el que Preciados ha estado como concejala en el Ayuntamiento cacereño.



Preciados ha asegurado que, "a pesar de lo complicado de la legislatura", el balance que hace es "muy positivo" porque "ha sido un privilegio trabajar en la institución municipal y ha sido una experiencia muy positiva y enriquecedora tanto personal como política", tal y como informa la formación naranja en una nota de prensa.



Asimismo, ha agradecido el trabajo hecho tanto por los compañeros del Grupo Municipal como de la Asamblea de Extremadura, ya que en todo momento han trabajado de manera transversal junto a la agrupación local de Ciudadanos Cáceres, "lo que ha permitido hacer una política útil tanto en el ámbito municipal como autonómico", ha aseverado.



Para lo que resta de legislatura, Preciados seguirá "con la misma hoja de ruta" con la que ha trabajado desde el inicio y con la misma actividad que hasta ahora. "Seguiré en contacto directo con la ciudadanía cacereña para conocer sus inquietudes y representando a todas las personas que confiaron en nosotros y nos votaron en 2019 lo que nos llevó a conseguir cinco concejales en Cáceres", ha recalcado.



Cabe recordar que de esos cinco ediles, dos de ellos (Francisco Alcántara y Mar Díaz) abandonaron el partido por discrepancias con la dirección regional y, antes del verano, el concejal Antonio Ibarra renunció a su acta por motivos personales y profesionales. Ahora mismo, el grupo municipal cacereño está compuesto por la propia Raquel Preciados, Antonio Bohigas y Francisco Javier González Martín, que tomó posesión en julio.



"Para mí ha sido una etapa con principio y final y el no aceptar la candidatura a la Alcaldía se traduce en pasar el testigo a compañeros que vienen con ilusión y que están trabajando duro en la sombra en la agrupación de Ciudadanos Cáceres, desde donde se podrá dar un impulso en la próxima legislatura, y que cuentan con todo mi apoyo", ha resaltado la portavoz.



AGRADECIMIENTOS DE CIUDADANOS EXTREMADURA

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos Extremadura, David Salazar, ha agradecido a Preciados su labor y ha confiado en que esto "no sea un adiós sino un hasta luego", porque "personas como ella son necesarias para la política extremeña, ya sea desde su función excelente como portavoz en el municipalismo o desde cualquier puesto de gestión".



"Necesitamos personas como Raquel Preciados, que lo den todo por su tierra, por Extremadura", ha destacado Salazar.