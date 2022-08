Los pueblos de la provincia recuperan el veraneo de segunda residencia con cifras récord

Ep.



El diputado de Reto Demográfico de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha destacado que los pueblos de la provincia cacereña han recuperado este verano cifras de visitantes que han batido récord, debido a que muchos han optado por volver a su segunda residencia y alargar la estancia en los núcleos rurales.



Sánchez Cotrina ha indicado que "es un verano muy masivo en todos los pueblos porque hemos visto a los municipios rurales como no se veían hace muchos años". "No solo hemos recuperado niveles prepandemia sino que la gente rehabilitó con sus ahorros las segundas residencias y ahora ha permitido que disfruten de ellas", ha subrayado.



"Eso está permitiendo que sus casas estén ahora habitables, lo que nos ha llevado no a niveles del año 2019 sino que, en muchos municipios, el nivel está como en los mejores años que se han visto en los pueblos", ha recalcado el diputado en una rueda de prensa este jueves donde ha presentado una nueva guía de promoción de los conjuntos históricos de la provincia.



En esta línea, ha insistido en que los pueblos cacereños no solo han tenido una mayor afluencia de turistas foráneos, sino que ha aumentado el flujo de visitantes con segundas residencias. "Estamos muy satisfechos con el verano, el nivel de respeto, la armonía y la buena sensación que queda en la mayoría de las fiestas de los pueblos en las que no ha habido incidentes reseñables", ha añadido.



A la pregunta de si los incendios que se han producido en algunas comarcas como Las Hurdes, la Sierra de Gata o el entorno del Parque Nacional de Monfragüe han podido influir en las cifras de turismo, el diputado ha dicho que la semana que viene se reunirá el Consejo de Turismo regional para analizar cómo han afectado estos incendios a los registros turísticos.



A falta de conocer los datos concretos, Sánchez Cotrina ha avanzado que aunque se hayan podido producir cancelaciones en los alojamientos, el turismo local sí ha apoyado a las zonas más castigadas por el fuego y se ha producido un aumento de visitas de cacereños a los municipios afectados.